مصر: معدل الإصابات بكورونا في تزايد والوفيات نحو 1200

سجلت مصر 1467 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و32 حالة وفاة، السبت، مقارنة مع 1348 إصابة و40 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 32612 حالة من ضمنهم 8538 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي و1198 حالة وفاة".

وأضاف مجاهد أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي القاهرة والجيزة والقليوبية، بينما سجلت محافظات البحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء أقل معدلات إصابات بالفيروس.

وناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي لا سيما في المحافظات التي تشهد معدلات إصابة عالية.

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 8538 وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي الصحة: ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 9603 حالة الصحة: تسجيل 1497 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و 32 حالة وفاة pic.twitter.com/nOVpuNtVfV — وزارة الصحة والسكان المصرية (@mohpegypt) June 6, 2020

وتفرض مصر إجراءات عزل عام للحد من انتشار الفيروس تشمل حظر التجوال الليلي كما بدأت في إلزام المترددين على المؤسسات الحكومية والبنوك والكثير من الأماكن العامة باستخدام الكمامات مع فرض غرامة على المخالفين.

وحتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم أكثر من 6 ملايين و930 ألفًا، توفي منهم أكثر من 400 ألفا، بينما تعافى ما يربو على 3 ملايين و400 ألفا، حسب موقع "وورلد ميترز"، المتخصص في رصد ضحايا الفيروس.