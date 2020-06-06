مصر: حكم نهائي بإعدام 7 في قضية مرتبطة بـ"فض رابعة"

قضت أعلى محكمة للطعون بمصر، السبت، بإعدام 7 من رافضي الانقلاب العسكري أدينوا في قضية تزامنت أحداثها مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة الكبرى، صيف 2013.

وأفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن "محكمة النقض، أيدت أحكام الإعدام والسجن بحق المتهمين في قضية اقتحام قسم شرطة حلوان (جنوب العاصمة)".

وأضافت: "شمل حكم النقض تأييد إعدام 7 مدانين، ومعاقبة 50 بالسجن المؤبد (25 عاما)، و7 متهمين بالسجن 10 سنوات، و3 متهمين بالسجن 5 سنوات"، من دون تفاصيل أكثر.

ورفضت المحكمة طعون المتهمين في القضية التي وقعت أحداثها بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، يوم 14 أغسطس/آب 2013، وأدت لمقتل 5، بينهم 3 عناصر أمنية، إثر مواجهات، حسب إعلام محلي.

وفي أكتوبر/ تشرين أول 2017، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، أحكاما بالإعدام والسجن بحق المتهمين في القضية ذاتها.

وأدانت المحكمة آنذاك المتهمين بـ "ارتكاب جرائم الإرهاب والتجمهر والقتل وتخريب المباني العامة وحيازة الأسلحة".

ولم يصدر عن هيئة دفاع المتهمين بيانا بشأن الأحكام الجديدة، غير أنهم سابقا نفوا صحة الاتهامات.

ووفق القانون المصري، يرفع هذا الحكم النهائي غير القابل للطعن إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو إبدال العقوبة في غضون 14 يوما.