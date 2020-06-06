ليبيا.. قوات الوفاق تحرر منطقة الوشكة وتتقدم باتجاه سرت (فيديو)

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، السبت، تحرير منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت (ِشرق) من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

جاء ذلك بحسب تصريح أدلى به للأناضول، آمر غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة التابعة للجيش، العميد إبراهيم أحمد بيت المال.

وقال المتحدث إن قواتهم تمكنت من السيطرة على منطقة الوشكة، وتتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن مدينة سرت.

شاهد | قوات بركان الغضب تصل إلى منطقة بويرات الحسون وتواصل تقدمها نحو مدينة سرت بعد تحرير بلدة الوشكة من مليشيات حفتر الإرهابية#البركان_ينتصر#طرابلس_تنتصر #طرابلس #ليبيا pic.twitter.com/ofebw5mScm — قناة فبراير (@FebruaryChannel) June 6, 2020

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان قوات الوفاق إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة من قوات حفتر.

ووجه الناطق باسم قوات الوفاق، محمد قنونو، ما سماها "رسالة أخيرة، بل إنذار أخير إلى كل من رفع السلاح إلى جانب الإرهابيين والمرتزقة في مدينة سرت وتمرد مع مجرم الحرب حفتر لمحاربة الدولة".

وأضاف قنونو "ألقوا أسلحتكم وسلموا أنفسكم، لا قبل لكم بما جئناكم به، لقد نفذ الوقت، سلموا تسلموا.. ونعاهدكم بمحاكمة عادلة".

وتابع "تعليماتنا لقواتنا البطلة بسحق المتمردين والقضاء على بؤر التمرد دون رحمة او شفقة".

المتحدث باسم الجيش الليبي – عقيد طيار محمد قنونو: إنذار أخير.. إلى كل من رفع السلاح إلى جانب الارهابيين و المرتزقة في مدينة #سرت و تمرد مع مجرم الحرب حفتر لمحاربة الدولة، ألقوا أسلحتكم وسلموا أنفسكم، لا قبل لكم بما جئناكم به، لقد نفذ الوقت، سلموا تسلموا.. ونعاهدكم بمحاكمة عادلة pic.twitter.com/0iTdPHdfeW — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 6, 2020

وقال "منذ أربعة عشر شهرا ونحن ننادي مشايخ وأعيان سرت لتحكيم العقل وتجنيب المدينة ويلات الحرب.. اليوم نرسل النداء الأخير.. فلن نتراجع عن إعادة بسط سيطرة الدولة على سرت".

كان سلاح الجو التابع لقوات الوفاق نفّذ خمس ضربات قتالية جنوبي مدينة سرت استهدفت آليات مسلحة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، من بينها مدرعات إماراتية.

وفي وقت متأخر الجمعة، قال بيان للمركز الاعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لقوات الوفاق، إنها رصدت "حركة ذعر وهروب كبيرة" لقوات حفتر من مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وإن أعيان المدينة يعرضون تسليمها لحكومة الوفاق.

#عملية_بركان_الغضب: رصد حركة ذعر و هروب كبيرة لميليشيات حفتر الارهابية و المرتزقة من مدينة #سرت و أعيان المدينة يعرضون تسليمها لحكومة الوفاق#طرابلس_تنتصر pic.twitter.com/uxc7S9P6MP — المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 5, 2020

وفي وقت سابق الجمعة أعلنت قوات الوفاق مقتل اثنين من عناصرها نتيجة قصف طيران إمارتي مسير داعم لقوات حفتر، تمركزات بمحور أبوقرين جنوب مدينة مصراتة.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على العاصمة طرابلس (غرب).

ومُنيت قوات حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على أيدي الجيش الليبي، الذي أعلن في وقت سابق الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.

كما أعلنت قوات حكومة الوفاق، دخول مدينة بني وليد وسط استقبال شعبي، ومطاردة فلول قوات حفتر، الهاربة من مدينة ترهونة عقب تحريرها.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو "قواتنا البطلة تدخل بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) وسط استقبال أهالي المدينة".

وأضاف أن قوات الجيش "تطارد فلول مليشيا حفتر الإرهابية الهاربة من ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) خلال محاولتها الاختباء في بني وليد".

كما أشار إلى أن قوات الوفاق صادرت كميات من الذخائر والعتاد العسكري لقوات حفتر الهاربة في مطار بني وليد.