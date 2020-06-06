ليبيا: قوات الوفاق تتقدم نحو سرت ومليشيات حفتر تتراجع أمامها

قال الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد عبد الهادي دراه، إن قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية اقتحمت منطقة الزعفران داخل مدينة سرت

كما أكد أن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لاذت بالفرار.

وأكد مصدر عسكري من قوات الوفاق تأكيده انسحاب قوات حفتر من قاعدة الجفرة الجوية باتجاه مدن شرق ليبيا.

يأتي ذلك بعد تجاوز قوات الوفاق المحطة البحرية غرب مدينة سرت بعشرين كيلو مترا وتوقع المصدر العسكري سيطرة قوات حكومة الوفاق الوطني على مدينة سرت في غضون ساعات.

وكان الناطق باسم غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة العميد "عبد الهادي دراه"، قد قال إن قوات حكومة الوفاق الليبية سيطرت على منطقة الوشكة وبويرات الحسون، ومستمرة في التقدم للسيطرة على مدينة سرت وطرد القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر منها.

وكانت عملية بركان الغضب قد بثت مشاهد لسيطرة قوات حكومة الوفاق على منطقة بويرات الحسون واقترابها من بوابة الخمسين المدخل الغربي لمدينة سرت وسط اشتباكات عنيفة مع قوات حفتر.

وجاء في البيان: قواتنا البطلة تتقدم من محاور جارف والساحلي والسبعة، إلى وسط سرت (450 كلم شرق طرابلس) وسط فرار مليشيا حفتر الارهابية ذليلة مُهانة.

بالمقابل أعلنت قوات حكومة الوفاق مقتل 15 من أفرادها وإصابة أكثر من 40 في قصف جوي لطائرات مسيرة وأخرى حربية تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر قرب مدينة سرت.

والسبت، أعلنت قوات حكومة الوفاق بسط سيطرتها على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية في سرت، وذلك ضمن عملية دروب النصر لتحرير المدينة.

جاء ذلك في تصريح للعميد إبراهيم بيت المال آمر (قائد) غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة نشرته الصفحة الرسمية للغرفة على تويتر، دون تفاصيل.

والسبت، صرح الناطق باسم الغرفة ذاتها العميد الهادي دراه، بأن سلاح الجو استهدف عربات مسلحة وآليات مدرعة لمليشيا حفتر قرب سرت، خلال تقدم القوات نحو المدينة

وأضاف عبر حساب الغرفة على تويتر: قواتنا تستمر في تقدمها بثبات ضمن عملية دروب النصر.

وقبل ساعات، أعلنت قوات حكومة الوفاق إطلاق عملية دروب النصر لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلنت تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة بويرات الحسوان، التي تبعد 95 كيلومترا عن المدينة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، التي أعلنت، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرقي طرابلس، بعد يوم من إعلان استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 من أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس (غرب).