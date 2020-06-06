لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 6 من يونيو/حزيران)

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم أكثر من 6 ملايين و946 ألفًا، توفي منهم أكثر من 400 ألف، بينما تعافى ما يربو على 3 ملايين و401 ألفا، حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت، 6 من يونيو/حزيران:

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