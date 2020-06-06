لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (السبت 6 من يونيو/حزيران)

حتى مساء السبت، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم أكثر من 6 ملايين و946 ألفًا، توفي منهم أكثر من 400 ألف، بينما تعافى ما يربو على 3 ملايين و401 ألفا، حسب موقع وورلد ميترز.
وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم السبت، 6 من يونيو/حزيران:
لحظة بلحظة
- عدد حالات التعافي للمصابين بفيروس كورونا حول العالم يتجاوز 3 ملايين و401 ألف حالة.
- نقابة أطباء مصر تعلن وفاة طبيبين بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
- الصحة المصرية تعلن تسجيل 1497 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32612 والوفيات إلى 1198.
- الصحة المصرية تعلن تعافي 380 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 8538 حالة.
- وزير الصحة التركي: تماثل 80% من المصابين بفيروس كورونا للشفاء.
- تركيا تسجل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 حالة وفاة ليبلغ عدد الإصابات 169218 والوفيات 4669.
- لجنة الطوارئ في تعز باليمن تعلن تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 96.
- أعداد الوفيات بسبب فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 400 ألف حالة وفاة.
- وزارة الصحة الإماراتية تعلن تسجيل 626 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة بسبب فيروس كورونا.
- وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 159 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 36 آخرين.
- وزارة الصحة المغربية تعلن تسجيل 80 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي المصابين إلى 8151 مع عدم تسجيل وفيات.
- لبنان يسجل حالة وفاة و8 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد المصابين إلى 1320 والوفيات إلى 29.
- الجزائر تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10050 والوفيات إلى 698.
- السلطات العراقية تمدد حظر التجوال حتى 13 يونيو الجاري في إطار تدابير مواجهة تفشي فيروس كورونا.
- الصحة العراقية تعلن تسجيل 1252 إصابة جديدة بفيروس كورونا و33 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 11098 والوفيات إلى 318.
- وزارة الصحة البريطانية: تسجيل 204 وفيات جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 40465.
- وزارة الصحة السعودية: 34 وفاة و3121 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 676 والإصابات إلى 98869.
- وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 10 حالات وفاة و487 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 254 والإصابات إلى 31131.
- وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 389 إصابة جديدة بـفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 14224.
- وزارة الصحة القطرية: حالتا وفاة و1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- وزارة الصحة العمانية: تسجيل 930 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 16016.
- وزارة الصحة الإيرانية: 75 وفاة و2269 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8209 والإصابات إلى 169425.
- وزارة الصحة المغربية: تسجيل 61 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8132.
- وزارة الصحة التونسية: لا إصابات جديدة بـ فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي وإجمالي الإصابات يستقر عند 1087.
- وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 18وفاة و582 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 19551.
- وزارة الصحة الإندونيسية: 31 وفاة و993 إصابة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1801 والإصابات إلى 30514.
- السلطات الصحية الروسية: تسجيل 194 وفاة و8855 إصابة جديدة بفيروس كورونا.
- معهد روبرت كوخ الألماني: 33 وفاة بفيروس كورونا و407 إصابات ليبلغ إجمالي الوفيات 8646 والإصابات 183678.
- البرازيل: تسجيل 1005 وفاة بفيروس كورونا و30830 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 35026 والإصابات إلى 645771.
- المكسيك: تسجيل 816 وفاة بفيروس كورونا و4442 إصابة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12545 والإصابات إلى 105680.
- المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض: تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 239.
- وزارة الصحة السودانية: 14 وفاة بفيروس كورونا و151 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 347 والإصابات إلى 5865.