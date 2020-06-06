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سياسة

قطر تجدد دعمها جهود الكويت لحل الأزمة الخليجية

سفيرة قطر في الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني
سفيرة قطر في الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد آل ثاني
6/6/2020

جددت قطر، السبت، دعمها جهود أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستعدادها للحوار غير المشروط لحل الأزمة الخليجية المتواصلة منذ 3 سنوات.

جاء ذلك في كلمة مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء آل ثاني، خلال جلسة حوارية نظمتها سفارة الدوحة في واشنطن عبر دائرة تلفزيونية مغلقة بالتعاون مع مركز ستيمسون للبحوث والدراسات، بعنوان منظور قطر للأمن العالمي والإقليمي في عصر عدم اليقين.

وقالت علياء آل ثاني إن قطر لعبت دورا محوريا في مجلس التعاون الخليجي ما ساهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين وتأمين إمدادات الطاقة الحيوية للعالم.

وأضافت أنه بعد 3 سنوات من بدء الحصار والإجراءات غير القانونية ضد قطر، فإنها تفخر بالنجاحات التي حققتها والشراكات الخارجية التي أقامتها مع دول العالم.

وأعربت عن أسفها إزاء عمل قوى معروفة في المنطقة (لم تذكرها) على منع التغيير والتقدم واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

والجمعة، كشف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مقابلة مع قناة الجزيرة، عن وجود مبادرة لحل الأزمة الخليجية، ووصف الأجواء بشأنها بأنها إيجابية، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعليق فوري من دول الخليج (السعودية والإمارات والبحرين والكويت) حول ما أورده وزير الخارجية القطري بشأن المبادرة الجديدة لحل الأزمة.

وساطة كويتية

كما أفادت وكالة بلومبرغ، الجمعة، أن الكويت تقود جهود وساطة جديدة لحل الأزمة الخليجية، استنادا إلى مقترح تقدمت به الإدارة الأمريكية.

وبحسب الوكالة الأمريكية، فإن المقترح يتضمن رفع كل من السعودية والإمارات للحظر الجوي المفروض على رحلات الخطوط الجوية القطرية.

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017، فرضت الدول الأربع إجراءات عقابية على قطر، على خلفية قطع العلاقات معها، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

المصدر : الأناضول
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