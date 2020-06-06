شاهد: لحظات إسقاط قوات الوفاق الليبية لـ"مسيرة إماراتية" في سرت

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، مساء السبت، إسقاط طائرة مسيرة إماراتية عند "بوابة 30" بمدينة سرت، شمالي وسط البلاد.

جاء ذلك في بيان نشره حساب عملية "بركان الغضب" على فيسبوك، دون تفاصيل.

وقالت "بركان الغضب": "قواتنا البطلة تنجح في إسقاط طائرة إماراتية مسيرة وينق لونق، عند بوابة 30 سرت".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، في بيان، أن قواتها تتقدم من 3 محاور إلى وسط مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس)، وسط فرار مليشيا الجنرال خليفة حفتر.

كما أعلن العميد إبراهيم بيت المال آمر (قائد) غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، في بيان، بسط السيطرة على بوابة الثلاثين والمحطة البخارية في سرت، وذلك ضمن عملية "دروب النصر" لتحرير المدينة.

وقبل ساعات، أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية إطلاق عملية "دروب النصر" لتحرير مدن وبلدات شرق ووسط البلاد، في مقدمتها سرت والجفرة.

ولاحقا، أعلنت تحرير منطقة الوشكة المحيطة بسرت، والتقدم في منطقة "بويرات الحسوان"، التي تبعد 95 كم عن المدينة.

ومُنيت مليشيا حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد قوات حكومة الوفاق الليبية، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من إعلانه استكمال تحرير العاصمة من مليشيا حفتر.

وبدعم من دول عربية وأوربية، تشن مليشيا حفتر، منذ 4 من أبريل/ نيسان 2019، هجوما فشل في السيطرة على طرابلس.