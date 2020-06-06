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سياسة|ليبيا

شاهد: فرحة أب بلقاء ابنه المختطف عقب خروجه من معتقلات ترهونة بعد تحريرها

لحظة لقاء الأب مع ابنه بعد خروجه من المعتقل
لحظة لقاء الأب مع ابنه بعد خروجه من المعتقل
6/6/2020

نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مقطعا مصورا للقاء أب بابنه المختطف بعد خروجه من معتقلات قوات حفتر في ترهونة بعد تحريرها.

ويظهر في الفيديو احتضان الأب لابنه وبكائه الشديد، كما أكد نجله أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء اعتقاله منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

كما نشر المركز الإعلامي لبركان الغضب مقطعا لفرحة أحد المهجرين قسريًا من مدينة ترهونة بعودته إلى منزله بعد سيطرة قوات الوفاق عليها.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات حكومة الوفاق تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، غداة إعلانها استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر، والتي بذلك تم طردها من كامل الغرب الليبي.

واحتلت قوات حفتر، بدعم من دول عربية وأوربية، مناطق في طرابلس، ضمن هجوم بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على العاصمة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع.

المصدر : الجزيرة مباشر
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