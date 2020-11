شاهد: فرحة أب بلقاء ابنه المختطف عقب خروجه من معتقلات ترهونة بعد تحريرها

نشر المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، مقطعا مصورا للقاء أب بابنه المختطف بعد خروجه من معتقلات قوات حفتر في ترهونة بعد تحريرها.

ويظهر في الفيديو احتضان الأب لابنه وبكائه الشديد، كما أكد نجله أنه تعرض لتعذيب شديد أثناء اعتقاله منذ يناير/ كانون الثاني الماضي.

A father meets his son for the first time since he was kidnapped by Haftar’s criminal gangs of al-Kaniyat in #Tarhuna . #Libya https://t.co/AliUipJRdq

كما نشر المركز الإعلامي لبركان الغضب مقطعا لفرحة أحد المهجرين قسريًا من مدينة ترهونة بعودته إلى منزله بعد سيطرة قوات الوفاق عليها.

A man shows his happiness for returning to his house for the first time since he was displaced by Haftar’s criminal gangs of al-Kaniyat in #Tarhuna. #Libya https://t.co/GCLDfSwFUe

— المركز الاعلامي لعملية بركان الغضب (@BurkanLy) June 5, 2020