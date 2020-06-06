شاهد: رئيس وزراء كندا يجثو على ركبته تضامنا مع ضحايا العنصرية

انضمّ رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو إلى آلاف المتظاهرين في احتجاجات مناهضة للعنصرية في العاصمة الكندية أوتاوا، وجثا على ركبته تضمنا مع ضحايا عنف الشرطة.

وسار ترودو محاطا بحراسه الشخصيين وسط تظاهرة حاشدة ضد العنصرية، بينما طالب المحتجون بإنهاء وحشية الشرطة والعنصرية المعادية للسود، وسط هتافات" واجه ترمب! واجه ترمب".

مسيرة أوتاوا واحدة من مسيرات مخطط لها في عدة مدن بمختلف أنحاء كندا تضامنا مع الاحتجاجات في الولايات المتحدة التي أثارتها وفاة المواطن الأسود جورج فلويد على يد شرطة مينيابوليس الأسبوع الماضي.

رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو يجثو على ركبته تضامنا مع ضحايا العنصرية خلال تظاهرة امام البرلمان الكندي pic.twitter.com/PqtbKBjrxT — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) June 6, 2020

التضامن مع الضحايا

المتظاهرون جثوا على ركبهم تضامناً مع الضحايا الذين لقوا حتفهم بسبب وحشية رجال الشرطة، وظهر ترودو مرتدياً قناعا أسود. ويستخدم هذا التعبير الجديد في المسيرات والذي برز بعد وفاة فلويد، للاحتجاج على وحشية رجال الشرطة ومعاملة الأمريكيين ذوي البشرة السوداء من قبل الشرطة.

وصفق ترودو وأومأ برأسه عندما قال أحد المتحدثین إنه یجب الجمیع أن یختاروا إما أن یکونوا "عنصریین أو مناهضین للعنصریة".

جاستن ترودو وسط مسيرة مناهضة للعنصرية- 5 يونيو

وفاة جورج فلويد

وخرج المتظاهرون إلى الشوارع للاحتجاج على وفاة جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعدما ظل شرطي أبيض جاثما بركبته على رقبته لما يقرب من تسع دقائق يوم 25 مايو/ أيار الماضي في مدينة مينيابوليس.

ومنذ وفاة جورج فلويد مختنقاً تحت ركبة الشرطي الأبيض، اشتعلت الاحتجاجات الغاضبة في العديد من المدن الأمريكية ضد العنصرية والعنف الذي تستخدمه الشرطة، وعدم المساواة الاجتماعية.

وشارك مئات الآلاف في تظاهرات سلمية في جميع أنحاء البلاد، لكن الاحتجاجات شهدت كذلك أعمال نهب وشغب وحرائق، كما خرجت مسيرات احتجاج ضد الحادثة في العديد من الدول والمدن حول العالم.

كانت الشرطة ألقت القبض عليه بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، للاشتباه في دفعه ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دولارا، تبين فيما بعد أنها غير مزورة.