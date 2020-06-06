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سياسة|ليبيا

رد ليبي على مبادرة القاهرة: استسلام حفتر ومحاكمته ونحن من نحدد نهاية الحرب (فيديو)

خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا
6/6/2020

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن اللواء المتقاعد خليفة حفتر لا مكان له في أية مفاوضات قادمة.

وأضاف المشري للجزيرة، ردا على المبادرة التي أطلقها حفتر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس نواب طبرق عقيلة صالح "نرفض أي مبادرة لا تقوم على الاتفاق السياسي الليبي".

واستغرب المشري أن يضع حفتر شروطا "وهو المهزوم عسكرياً على الأرض" على حد قوله، مؤكدا أن الأخير "أداة بيد دول إقليمية" مطالبا إياه بالاستسلام والخضوع للمحاكمة العسكرية.

وأكد المشري رفض بلاده التدخل المصري في كل ما يهم الليبيين، مطالبا بمتابعة الدول التي زودت حفتر بالمال والسلاح.

وعن العلاقة مع أبو ظبي، قال المشري "نعتبر أنفسنا في حالة قطيعة وحرب مع الإمارات"، مشيرا إلى أن روسيا الرسمية لم تعلن حتى اللحظة أي دور لها في ليبيا، وأن ما يجري هو عبر شركات، موضحا رغبة بلاده في إقامة حوار معها.

و قال المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية، محمد قنونو "ليس لدينا وقت فراغ لمشاهدة هرطقات مجرم الحرب على الفضائيات" في إشارة إلى حفتر.

وأضاف قنونو  في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق "نتابع تقدم قواتنا البطلة بقوة وحزم لمطاردة ميليشياته الإرهابية الهاربة".

وتابع "نحن لم نبدأ هذه الحرب، لكننا من يحدد زمان ومكان نهايتها".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن، ظهر السبت، عن مبادرة سياسية لحل الصراع الدائر في ليبيا.

وقال السيسي إنه اتفق مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا.
وأضاف أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الإثنين الموافق 8 يونيو/ حزيران الجاري.

وأضاف قائلا "اتفقنا مع حفتر وصالح على طرح مبادرة سياسية لإنهاء الصراع في ليبيا"، وأوضح أن المبادرة المطروحة تدعو إلى وقف لإطلاق النار في ليبيا اعتبارا من الثامن من الشهر الجاري.
و قال حفتر "ملتزمون بمخرجات مؤتمر برلين ومحادثات 5+5".
وقال عقيلة صالح رئيس ما يُطلق عليه مجلس نواب طبرق شرقي ليبيا، إن المبادرة جاءت وفق توصيات مجلس الأمن الدولي  ومخرجات  مؤتمر برلين، على حد تعبيره.
وأشار إلى أن المبادرة تنص على تعيين رئيس ونائبين وفترة انتقالية في ليبيا تمتد لعام ونصف العام.

وتدعم مصر والإمارات وفرنسا وروسيا قوات حفتر منذ سنوات، وكثفت دعمها لقواته أثناء الهجوم الفاشل الذي استمر لأكثر من عام بهدف السيطرة على العاصمة طرابلس، وهو الهجوم الذي انتهى بتراجع قواته شرقا واستعادة قوات حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا كافة مدن الغرب الليبي.

المصدر : الجزيرة مباشر
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