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سياسة

بعد ترهونة.. قوات الوفاق الليبية تدخل بني وليد وتطارد فلول قوات حفتر (فيديو)

عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية
عناصر من قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية
6/6/2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، دخول مدينة بني وليد وسط استقبال شعبي، ومطاردة فلول قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الهاربة من مدينة ترهونة عقب تحريرها.

وقال بيان للمتحدث باسم الجيش محمد قنونو "قواتنا البطلة تدخل بني وليد (180 كلم جنوب شرق طرابلس) وسط استقبال أهالي المدينة".

وأضاف أن قوات الجيش "تطارد فلول مليشيا حفتر الإرهابية الهاربة من ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) خلال محاولتها الاختباء في بني وليد".

كما أشار إلى أن قوات الوفاق صادرت كميات من الذخائر والعتاد العسكري لقوات حفتر الهاربة في مطار بني وليد.

ورغم أن بني وليد تعتبر نفسها مدينة محايدة، إلا أن قوات حفتر كانت تسيطر على مطارها المدني وتستخدمه لأغراض عسكرية، وقاعدة خلفية لها للإمداد والعبور نحو قاعدة الجفرة الجوية (وسط).

وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت قوات الوفاق تحرير مدينة ترهونة الاستراتيجية، غداة إعلانه استكمال تحرير العاصمة من قوات حفتر.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الليبية، الجمعة، أنها مستمرة في وعدها "بتحرير كامل التراب الليبي وأنها تبشر أهل الجنوب بأن موعد التحرير قريب".

وقال وكيل وزارة الدفاع الليبية صلاح النمروش إن "مليشيا خليفة حفتر ومرتزقته متنوعة الجنسيات لم يعد لهم أي مكان في ليبيا بعد الآن".

وفي وقت سابق اليوم أعلن رئيس أركان قوات الوفاق محمد الشريف أن معركته القادمة ستكون باتجاه تحرير مدينة سرت (450 كيلومترا شرق طرابلس).

المصدر : وكالات
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