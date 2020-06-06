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سياسة|أمريكا

بايدن يحصل رسميا على ترشيح الحزب الديمقراطي لخوض الرئاسة الأمريكية

جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق
جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق
6/6/2020

حصل جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق على ما يكفي من أصوات مندوبي الحزب الديمقراطي ليفوز رسميا بترشيح الحزب لخوض سباق الرئاسة أمام الرئيس الجمهوري دونالد ترمب.

ويحتاج أي مرشح إلى 1991 من أصوات مندوبي المجمعات الانتخابية على الأقل للحصول على ترشيح حزبه لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وتخطى بايدن ذلك الرقم عندما ظهرت نتائج في وقت متأخر من مساء الجمعة بعد أن أجريت الانتخابات التمهيدية في 7 ولايات وفي العاصمة واشنطن.

وهذا الإنجاز يعد استكمالا رسميا لترشيح بايدن بعد أن أصبح المرشح المفترض منذ أن انسحب منافسه الرئيسي بيرني ساندرز العضو في مجلس الشيوخ عن فيرمونت من السباق في أبريل/ نيسان.

وقال بايدن يوم الجمعة "لقد كان شرفًا لي المنافسة إلى جانب أحد أكثر مجموعات المرشحين عن الحزب الديمقراطي موهبة… وأنا فخور بأن أقول إننا سنخوض هذه الانتخابات العامة كحزب موحد".

ووعد بايدن، وهو عضو في مجلس الشيوخ ونائب سابق للرئيس في عهد باراك أوباما، بأن يختار امرأة لتشاركه السباق في منصب النائبة وهناك أكثر من مرشحة من أصل أفريقي في قائمة الترشيحات المرجحة.

المصدر : رويترز
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