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سياسة

الهند تسجل رقما قياسيا في إصابات كورونا وتتخطى إيطاليا

سجلت الهند أكثر من 300 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجلت الهند أكثر من 300 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
6/6/2020

تجاوزت الهند إيطاليا، كسادس أكبر دولة متضررة من فيروس كورونا في العالم، بتسجيل أعلى زيادة يومية في الإصابات حتى الآن، طبقا لما أظهرته بيانات اليوم السبت.

وسجلت وزارة الصحة الهندية 9887 حالة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية، ما يرفع عدد الإصابات إلى 236 ألفا و657 حالة.

وتم تسجيل 294 حالة وفاة على الأقل بسبب الفيروس، منذ أمس الجمعة، مما يرفع إجمالي الوفيات إلى 6642.

المركز السادس عالميا

وأظهرت الأرقام أن الهند قفزت إلى المركز السادس في قائمة الدول الأكثر تضررا بسبب الوباء، متجاوزة إيطاليا التي بلغ إجمالي الإصابات بها 234531 حالة بحلول مساء أمس الجمعة، طبقا لما أظهره إحصاء من جامعة "جونز هوبكنز" في الولايات المتحدة.

غير أن معدل الوفيات في الهند يعد منخفضا بشكل نسبي، مقارنة بالدول الأكثر تضررا بسبب الوباء، من بينها إيطاليا.

ولدى الهند 20% من إجمالي الوفيات في إيطاليا، حيث تبلغ الوفيات بها 33774. وبشكل إجمالي، تحتل الهند المركز الـ 12 في عدد الوفيات.

وطبقا لبيانات وزارة الصحة، بلغ عدد المتعافين أكثر من 114000، ومازال لدى الهند أكثر من 115 ألف حالة نشطة في مختلف أنحاء البلاد.

وتعتبر نيودلهي، العاصمة الوطني ومومباي، المركز المالي في الهند من بؤر التفشي حيث سجلتا 45 ألف و35 ألف حالة إصابة على التوالي.

وتم تسجيل الكثير من الحالات الجديدة من مناطق ريفية بعد أن ترك مئات الآلاف من العمال المهاجرين بأجر يومي مدنا وبلدات، تخضع للإغلاق للعودة إلى قراهم، حيث وجدوا أنفسهم بدون عمل خلال الوباء.

وبدأت السلطات السماح بحركتهم خارج المدن في أوائل مايو/أيار الماضي، مما أدى إلى مشاهد فوضوية ومزدحمة عند نقاط التفتيش الحدودية.

وتخفف الحكومة من الإغلاق، الذي بدأ في 25 آذار/مارس الماضي، خلال الأسابيع الماضية في محاولة لإنعاش الاقتصاد.

المصدر : الألمانية
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