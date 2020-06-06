السعودية تعيد تشديد الإجراءات الصحية في جدة.. ماذا حدث؟

أعلنت السعودية إعادة تشديد الإجراءات الاحترازية الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما بدءا من، السبت، لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة، فقد تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما".

وتشمل الإجراءات منع التجوال من الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي حتى السادسة صباحا، وتعليق أداء الصلاة في المساجد والحضور إلى مقرات العمل.

مصدر مسؤول في وزارة الداخلية :

تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يومًا ، ابتداء من يوم غد السبت . pic.twitter.com/6wPmV8vhnM — وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) June 5, 2020

وقال البيان إنه يتم حاليا "استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع".

وبدأت المملكة التي سجلت أكبر عدد إصابات بالفيروس في منطقة الخليج بتخفيف تدريجي لحظر التجول الصارم.

وسجلت السعودية نحو 96 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد و642 وفاة.

وعلّقت السلطات السعودية أداء العمرة منذ مارس/ آذار لأجل غير مسمى، وطلبت تأجيل الاستعدادات لأداء الحج موقتا خشية تفشي كوفيد-19.

وأكدت وزارة الداخلية أنّ هذا التعليق سيبقى نافذا. ولم تعلن السلطات ما إذا كانت ستمضي قدما في خطط تنظيم الحج هذا العام، والذي يفترض أن يجري في نهاية يوليو/ تموز المقبل.