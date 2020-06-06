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سياسة

الريسوني: محور الشر العربي ينظم الانقلابات لسحق تطلعات الشعوب

أحمد الريسوني-رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
أحمد الريسوني-رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
6/6/2020

قال رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، إن "محور الشر العربي، يهدف إلى تحقيق 4 أهداف، منها التصدي للربيع العربي، والقضاء على الحركات والتيارات الإسلامية.

جاء ذلك في مقال نشره الفقيه المغربي عبر موقعه الرسمي، اليوم السبت، بعنوان "رباعيات محور الشر العربي". 
وأشار الريسوني إلى أن "رباعيات محور الشر العربي" هو مصطلح استخدمه الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي، في وقت سابق، لتوصيف الدول التي فرضت حصارا على قطر (الإمارات والسعودية والبحرين ومصر). 
وقال إن "محور الشر يهدف للقضاء على النزعات الديمقراطية التي تعطي الشعوب حق الاختيار والمراقبة لحكامها ومؤسساتها، والقضاء على فكرة حقوق الإنسان ومن ينادون بها". 
وأوضح الريسوني أن وسائل عمل هذه الدول لتحقيق أهدافها تتمثل برصد الأموال الضخمة، وتنظيم الانقلابات وإشعال الحروب والصراعات، لسحق الشعوب وما يراودها من تطلعات.
كما تتضمن الوسائل، بحسب الريسوني، استئجار المرتزقة من كل مكان، من المقاتلين والمخبرين، ومن الكتاب والإعلاميين والفنانين، لممارسة البلطجة والاغتيالات المادية والمعنوية، وتأسيس جيوش الذباب الإلكتروني، للكذب والتزييف والتشهير والتشويه. 

محور الشر العربي

وأشار الريسوني، إلى أن مصطلح "محور الشر العربي" يحتمل معنيين الأول: أن يكون محور لبعض الأشرار من العرب، والثاني: أن يكون الوصف متعلقا بالشر نفسه، بمعنى أن "الشر العربي" قد اجتمع وأسس له محورا يتجسد فيه ويعمل من خلاله. 
واعتبر الريسوني، أن "المعنيين معا صحيحان، وإذا كان الأولُ أرجح، فإن الثاني أصحّ، لأنه يعني أن الشر العربي قليل ومحدود، بدليل أنه قد اجتمع وتجسد في عدد قليل من الأمراء والعسكريين. 
يذكر أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعلنت في 5 يونيو/حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر وفرض إجراءات ضدها، بزعم دعمها للإرهاب، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.

المصدر : الأناضول + مواقع التواصل
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