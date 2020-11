أمريكا تستعد لمظاهرات وغضب إزاء انتهاكات جديدة على يد الشرطة (فيديو)

تستعد الولايات المتحدة لتظاهرات حاشدة للتنديد بالعنصرية وبوحشية الشرطة في وقت يتصاعد الغضب عقب انتشار تسجيل مصور يظهر المزيد من انتهاكات رجال تطبيق القانون بحق المحتجين.

ومع استمرار الاحتجاجات التي أثارها قيام شرطي بالضغط بركبته لنحو تسع دقائق على رقبة فلويد الذي كان يستغيث، يحتدم الجدل بشأن استخدام الشرطة للقوة بوجه المتظاهرين المسالمين إلى حد كبير.

وفي بوفالو بنيويورك، أوقف شرطيان عن العمل بعد أن ظهرا في مقطع فيديو يدفعان محتجاً عمره 75 عاما سقط وأصيب بجرح في رأسه.

وأظهر مقطع فيديو المسن الأمريكي مارتن غوغينو (75 عاما) يسقط على الأرض بعد أن دفعه اثنان من رجال الشرطة في بافالو في نيويورك خلال احتجاج يوم 4 يونيو.

وقال رئيس بلدية المدينة بايرون براون الذي نشر العقوبة على تويتر، إنه ومفوض الشرطة "شعرا باستياء" شديد بعد مشاهدة الفيديو.

وقال بيان للشرطة في وقت سابق إن الرجل الذي فقد وعيه ونزف بشدة من الرأس بعد أن "تعثر وسقط".

https://twitter.com/Breaking911/status/1268727392505417731?ref_src=twsrc%5Etfw

وفي إنديانابوليس فتحت الشرطة تحقيقا بعد نشر شريط فيديو يظهر أربعة شرطيين على الأقل يضربون امرأة بالهراوات ويرشونها بكرات الفلفل مساء الأحد.

كما أفادت تقارير إعلامية أن شرطيي مدينة نيويورك انهالوا الخميس بالضرب على عشرات المتظاهرين المسالمين الذين خالفوا حظر التجول في برونكس بعد محاصرتهم، بحيث لم يتركوا لهم مكاناً يهربون إليه.

وأعلن مفوض الشرطة في نيويورك، الجمعة وقف شرطيين عن العمل في أعقاب "العديد من الحوادث المثيرة للاستياء"، أحدهما لدفعه امرأة وقعت أرضا، والثاني لإزالة القناع الواقي لرجل ورشه برذاذ الفلفل، والحادثان موثقان في تسجيل مصور.

— Peter Daou (@peterdaou) June 4, 2020