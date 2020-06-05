وزير الخارجية القطري يكشف عن مبادرة لحل الأزمة الخليجية.. إليك التفاصيل

قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الجمعة، إن الحصار الجائر المفروض على بلاده أضر بمجلس التعاون وشعوب دول الخليج.
وفي لقاء مع قناة الجزيرة، قال آل ثاني "مواقفنا لم ولن تتغير، ونتطلع إلى أن تشاركنا بها دول الحصار يومًا ما ليعود المجلس كما أسسه آباؤنا نواة تعاون وتكامل تلبي تطلعات شعوبنا".
وعن موقف بلاده من الأزمة الخليجية، قال آل ثاني: "طالما دعت قطر إلى الحوار الحضاري غير المشروط والمبني على أسس المساواة واحترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
وكانت الإمارات والسعودية والبحرين فضلًا عن مصر قد فرضت "إجراءات عقابية" على قطر، في 5 من يونيو/حزيران 2017، بزعم دعم قطر للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، في أسوأ أزمة منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج عام 1981.
وغرد آل ثاني عبر حسابه على تويتر، بالتزامن مع دخول الأزمة الخليجية عامها الرابع، على خلفية قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر.
في ذكرى الحصار الجائر الذي بدء بحملة تضليلٍ واهية أضرت بواقع وصورة مجلس التعاون وشعوبنا، لا يسعني إلا أن أحيي الشعب القطري والمقيمين على صمودهم، وإذْ نفخر بما تمّ تحقيقه فإن هذا أقلّ ما يُقدم من أجل الوطن في ظلّ الظروف التي فرضتها علينا هذه المرحلة ويبقى الفضل لله من قبل ومن بعد.
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 5, 2020
تواجهنا تحديات إقليمية ودولية عديدة كان آخرها كوفيد ١٩، و كان من الأجدى أن نرى تعاضداً لمجلس التعاون الخليجي لحماية شعوبنا ومحاربة التحديات معاً، ولكن للأسف فإن الاستقطاب لا زال مستمراً بدل أن تسود الحكمة وأن يُحتكم للعقل.
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 5, 2020
لطالما دعت دولة قطر إلى الحوار الحضاري غير المشروط والمبني على أسس المساواة واحترام السيادة والقانون الدولي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية. هذه مواقفنا لم ولن تتغير ونتطلع إلى أن تشاركنا بها دول الحصار يوماً ما ليعود المجلس كما أسسه آباؤنا نواة تعاون وتكامل تلبي تطلعات شعوبنا.
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) June 5, 2020
وكتب الوزير القطري: "في ذكرى الحصار الجائر الذي بدأ بحملة تضليلٍ واهية أضرت بواقع وصورة مجلس التعاون وشعوبنا، لا يسعني إلا أن أحيي الشعب القطري والمقيمين على صمودهم".
وأضاف "نفخر بما تمّ تحقيقه فإن هذا أقلّ ما يُقدم من أجل الوطن في ظل الظروف التي فرضتها علينا هذه المرحلة، ويبقى الفضل لله من قبل ومن بعد".
وتابع: "تواجهنا تحديات إقليمية ودولية عديدة كان آخرها فيروس كورونا، كان من الأجدى أن نرى تعاضدا لمجلس التعاون لحماية شعوبنا ومحاربة التحديات معاً".
وفي وقت سابق، الجمعة، قال رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني إن حصار الدوحة "فشل منذ اليوم الأول، ولم يبق منه إلا خيبات المحاصِرين".
وأضاف في تغريدة له عبر تويتر: "طوى الخليجيون عامًا آخر من أزمتهم ومن الحصار الآثم المفروض علينا منذ 3 سنوات، والذي فشل منذ اليوم الأول، ولم يبق منه الآن إلا خيبات المحاصِرين".
طوى الخليجيون عاما آخر من أزمتهم ومن الحصار الآثم المفروض علينا منذ ٣ سنوات، والذي فشل منذ اليوم الأول، ولم يبق منه الآن إلا خيبات المحاصِرين؛ لم يترك سمو الأمير مناسبة إلا وجدد انفتاح قطر على الحوار لطي صفحة الخلاف، ولم يتركوا هم فرصة إلا وأهدروها.
— خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) June 5, 2020
وتابع: "لم يترك أمير البلاد تميم بن حمد مناسبة إلا وجدد فيها انفتاح قطر على الحوار لطي صفحة الخلاف، ولم يتركوا هم (الدول المشاركة بالحصار) فرصة إلا وأهدروها".
وتبذل الكويت جهودا للوساطة بين طرفي الأزمة، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحقيق اختراق يعيد الأوضاع لما كانت عليه بين دول مجلس التعاون الخليجي الست؛ قطر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان.