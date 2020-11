واشنطن: رهان مصر على حفتر فشل

اعتبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، أن هناك في مصر من راهن على الجنرال الليبي خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن تلك المقاربة تبين فشلها الآن.

ففي مؤتمر صحفي عبر الهاتف الخميس قال نورلاند "قد يكون هناك أشخاص بمصر اعتقدوا أن المراهنة على رجل قوي (حفتر) قد تحمي مصالح بلدهم، لكن أعتقد أنهم أدركوا أن هذه المقاربة لم تنجح".

وأضاف "نرى أن مصر أصبحت أكثر استعداداً للقيام بدور بناء وهي تشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية لمسار برلين، ونراها شريكاً بناء في هذه التركيبة".

"There may have been those in Egypt who thought that betting on a strongman was the way to secure those interests, but I think they realize that that approach has really not worked"https://t.co/2CYF39604d

