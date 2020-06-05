واشنطن: رهان مصر على حفتر فشل

اعتبر السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الخميس، أن هناك في مصر من راهن على الجنرال الليبي خليفة حفتر، مشيرًا إلى أن تلك المقاربة تبين فشلها الآن.

ففي مؤتمر صحفي عبر الهاتف الخميس قال نورلاند "قد يكون هناك أشخاص بمصر اعتقدوا أن المراهنة على رجل قوي (حفتر) قد تحمي مصالح بلدهم، لكن أعتقد أنهم أدركوا أن هذه المقاربة لم تنجح".

وأضاف "نرى أن مصر أصبحت أكثر استعداداً للقيام بدور بناء وهي تشارك الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي في رئاسة مجموعة العمل الاقتصادية لمسار برلين، ونراها شريكاً بناء في هذه التركيبة".

"There may have been those in Egypt who thought that betting on a strongman was the way to secure those interests, but I think they realize that that approach has really not worked"https://t.co/2CYF39604d — Eman Salah (@emansalah_) June 5, 2020

وفي 19 يناير/ كانون ثان الماضي، عُقد مؤتمر دولي في العاصمة الألمانية برلين حول ليبيا، دعا إلى التزام كافة الأطراف في هذا البلد بوقف إطلاق النار، والعودة إلى طاولة المفاوضات، للبحث عن حل سياسي للنزاع.

وحول التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي تقوم بها الأطراف الليبية باتجاه عدة دول معنية بالنزاع الليبي، قال نورلاند "نعرف أن حفتر في مصر، والسراج في تركيا، ومعيتيق كان في موسكو أمس وهذا يعكس فرصة حقيقية للمجتمع الدولي لتحقيق تقدم نحو التسوية في ليبيا".

وأضاف "نرى أن هذا النشاط الدبلوماسي المكثف الذي نشهده حالياً والاتصالات بين بومبيو والسراج وماكرون وحفتر جزء من الجهود الدولية المكثفة لاستغلال هذه الفرصة والتوصل إلى حل".

ورغم أن نورلاند يعتبر أن الوضع الليبي يشهد تطورا خطيرا، إلا أنه استبعد تكرار السيناريو السوري فيها، وأكد أنه ما تزال هناك فرصة حقيقية لإنهاء الصراع.

وبحسب المصدر نفسه، شدد السفير الأمريكي على "ضرورة وقف التدخل الأجنبي في ليبيا وخفض التصعيد"، داعيا الأطراف إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

أما عن الدور التركي في ليبيا، فقال إن "التصعيد الحقيقي في ليبيا بدأ مع تدخل مرتزقة فاغنر من روسيا، في أكتوبر/تشرين أول الماضي"، مشيرا إلى أن "التدخل التركي جاء رداً على ذلك".

وختم مؤكدا أن "الجهود الأمريكية منصبة على محاولة خفض التصعيد"، لافتا إلى أن "الطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي بإنهاء الصراع".

ومنذ إنطلاقة عملية "عاصفة السلام"، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت قوات حكومة الوفاق من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي.

وأعلنت القوات، صباح الجمعة، أنها حررت بالكامل مدينة ترهونة، المعقل الأخير لقوات حفتر في غرب ليبيا، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.