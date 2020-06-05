لحظة بلحظة: آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الجمعة 5 من يونيو/حزيران)

حتى مساء الجمعة، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم أكثر من 6 ملايين و789 ألفًا، توفي منهم أكثر من 396 ألفا، بينما تعافى ما يربو على 3 ملايين و304 آلاف، حسب موقع وورلد ميترز.

وفيما يلي آخر تطورات وتبعات انتشار الفيروس حول العالم، اليوم الجمعة.

الولايات المتحدة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، الجمعة، تسجيل 1042 وفاة، بسبب فيروس كورونا، لترتفع الحصيلة إلى 110 آلاف و218.

وحسب معطيات موقع "Worldometer" المختص برصد ضحايا الفيروس حول العالم، فإن الولايات المتحدة، سجلت 21 ألفا و405 إصابة، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى مليون و925 ألفا و346.

وتواصل الولايات المتحدة تصدر قائمة وفيات وإصابات كورونا عالميا، تليها في الإصابات، البرازيل وروسيا وإسبانيا.

كما تتصدر نيويورك قائمة الولايات الأمريكية الأكثر تضررا، إذ وصلت حصيلة الإصابات فيها إلى 383 ألفا و899، وإجمالي الوفيات إلى 30 ألفا و281.

روسيا

ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في روسيا، إلى 5 آلاف و528 حالة، بعد تسجيل 144 وفاة في الساعات الـ 24 الماضية.

وأفاد بيان عن "مركز مكافحة عدوى كورونا والوقاية منه" في روسيا، الجمعة، أن عدد الإصابات وصل 449 ألفًا و834 حالة، إثر تسجيل 8 آلاف و726 إصابة في أخر 24 ساعة.

وأشار البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 212 ألفًا و680 شخصا بعد تعافي 8 آلاف و57 مريضاً في الساعات الـ 24 الأخيرة.

وفي السياق نفسه، أعلنت دائرة الصحة البشرية وحماية حقوق المستهلك في روسيا، أن البلاد أجرت 320 ألف اختبار كشف عن كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأضافت أن إجمالي عدد اختبارات الكشف ارتفع إلى أكثر من 12 مليوناً.

بريطانيا

أعلنت السلطات البريطانية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 40 ألفا و261، إثر تسجيل 357 حالة، في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إنه تم رصد ألف و650 إصابة بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 283 ألفا و311.

وأضافت أنه تم إجراء 207 آلاف و231 اختبارا للكشف عن الفيروس، خلال المدة نفسها، ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و214 ألفا و277.

وتأتي بريطانيا الأولى أوربيا، من حيث عدد الوفيات، والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

إيطاليا

أعلنت السلطات الإيطالية، الجمعة، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 33 ألفا و774، إثر تسجيل 85 حالة، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الدفاع المدني، أن إجمالي الإصابات النشطة بالفيروس تراجع إلى 36 ألفا و 976.

وأوضح أن البلاد سجلت 518 إصابة جديدة لترتفع الحصيلة الإجمالية (تضم المتعافين والمتوفين) إلى 234 ألفا و531.

وبين أن عدد المتعافين من الفيروس وصل 163 ألفا و781، بعد تعافي 1886 مصابا في آخر 24 ساعة.

وأشار إلى تراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة إلى 316 بعد أن كان 338 شخصا أمس الخميس.

وأجرت إيطاليا حتى الجمعة، أكثر من 4 ملايين و114 ألف اختبار للكشف عن كورونا.

إيران

أعلنت السلطات الإيرانية، الجمعة، ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 8 آلاف و134، إثر تسجيل 63 حالة خلال آخر 24 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور، إن بلاده سجلت ألفين و886 إصابة بالفيروس، آخر أربع وعشرين ساعة، رفعت الحصيلة إلى 167 ألفا و156.

وأوضح أن ألفين و573 مصابا في حالة صحية "حرجة"، من بين إجمالي الإصابات.

وأكد جهانبور، مغادرة 129 ألفا و741 شخصا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء.

وبيّن أن إجمالي عدد اختبارات كورونا بلغ مليونا و40 ألفا حتى الجمعة.

المكسيك

ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا في المكسيك إلى 12 ألفا و545 إثر تسجيل 816 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الأخيرة.

وأعلنت وزارة الصحة المكسيكية في بيان، الجمعة، تشخيص 4 آلاف و 442 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 105 آلاف و680.

يذكر أن المكسيك أعلنت أول إصابة بالفيروس في 28 فبراير/ شباط الفائت، فيما سجلت أول وفاة في 19 من مارس/ آذار.

دول عربية

في اليمن، أفادت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في بيان، تسجيل 8 وفيات و10 إصابات بالفيروس، إضافة إلى 6 حالات شفاء.، وأوضحت اللجنة التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 469، بينها 111 وفاة، و23 حالة تعاف.

في موريتانيا، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل 4 وفيات و99 إصابة بكورونا، إضافة إلى 4 حالات شفاء، وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 883، بينها 43 وفاة، و69 حالة تعاف.

في المغرب، سجلت وزارة الصحة 68 إصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة في بيان، أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 8 آلاف و71، بينها 208 وفيات، و7 آلاف و268 حالة تعاف.

في الإمارات أعلنت وزارة الصحة تسجيل 624 إصابة بفيروس كورونا، بينما تعافى 765، وأضافت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 37 ألفا و642، بينها 274 وفاة، و20 ألفا و337 حالة تعاف.

في البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، 102 إصابة جديدة بالوباء، وتعافي 114، وأوضحت الوزارة أن إجمالي الإصابات بلغ 13 ألفا و835، بينها 22 وفاة، و8 آلاف و585 حالة تعاف.

في مصر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 40 وفاة، وألفاً و348 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بحسب التقرير اليومي لوزارة الصحة المصرية، وبذلك يبلغ إجمالي الإصابات 31 ألفا و115 حالة، بينها ألفاً و166، وفاة و8 آلاف 158 حالة شفاء.

في الجزائر أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9 وفيات بكورونا، وقالت الوزارة في بيان، إنها سجلت 9 وفيات بكورونا، و104 إصابات جديدة، و156حالة تعافٍ. وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 9 آلاف و935، بينها 690 وفاة، و6 آلاف و453 متعاف.

في الأردن، رُصدَت 19 إصابة بالفيروس، وفق إحصائيات رسمية، وأفادت وزارة الصحة الأردنية، في بيان، رصد 19 إصابة بالفيروس، و5 حالات شفاء، وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات إلى 784، منهما 9 وفيات، و570 حالة تعاف.

في السودان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 وفاة و215 إصابة بفيروس كورونا، إضافة إلى تعافي 144 حالة. وفي بيان صادر عن الوزارة ارتفع إجمالي الإصابات إلى 5 آلاف و714، منها 333 وفاة، وألف و825 حالة تعاف.

في السعودية أعلنت وزارة الصحة تسجيل 31 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وأفادت الوزارة في بيان، تسجيل 31 وفاة، وألفين و591 إصابة بالوباء، وقالت الوزارة إن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 95 ألفا و748، بينها 642 وفاة، و70 ألفا و616 حالة تعاف.

في الكويت، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، 8 وفيات، و723 إصابة بالفيروس، وأوضحت الوزارة أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى 30 ألفا و644، بينها 244 وفاة، و18 ألفا و277 حالة تعاف.

في العراق أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 وفاة بكورونا، وقالت الوزارة إنها سجلت 15 وفاة و672 إصابة، إضافة إلى تعافي 243 مريضا، وأشارت الوزارة، في بيان، أنه تم رصد أغلب الضحايا في العاصمة بغداد بـ8 وفيات، و363 إصابة؛ ليرتفع إجمالي الإصابات في العراق إلى 8 آلاف و840، منها 271 وفاة، و4 آلاف و338 حالة شفاء.

إسبانيا

في إسبانيا، ارتفع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 27 ألفا و133، عقب تسجيل الأولى 5 حالات والثانية 8، في آخر 24 ساعة.

وبحسب تحديث وزارة الصحة الإسبانية لمعطيات الفيروس، فإن البلاد سجلت 5 وفيات اليوم، مقابل حالة وفاة واحدة فقط خلال الأيام الثلاثة الماضية، وأظهرت المعطيات أن عدد الإصابات الأخيرة في البلاد بلغ 195 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 240 ألفا و660 إصابة.

البرتغال

في البرتغال، أفاد بيان حكومي ارتفاع وفيات كورونا في البلاد إلى ألف و455، بعد تسجيل 8 حالات.

وشهدت البرتغال بذلك أقل حصيلة وفيات يومية منذ 15 من مايو/ أيار الماضي، إذ بلغ يومها 6 وفيات فقط، كما شُخِصت 331 إصابة في البلاد، 95 في المئة منها في العاصمة لشبونة، ليصل العدد الكلي للإصابات إلى 33 ألفا و592، وبلغ إجمالي عدد المتعافين من كورونا في البرتغال 20 ألفا و323.

تركيا

في أنقرة، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 18 وفاة بفيروس كورونا؛ لترتفع الحصيلة إلى 4 آلاف و648.

وذكرت الوزارة في بيانات نشرتها في موقعها على الإنترنت، تعافي 1622 مصابا بكورونا لترتفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 133 ألفا و400، وأشارت إلى تسجيل 930 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 168 ألفا و340.

وفي تغريدة على تويتر، لفت وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إلى إجراء 57 ألفا و829 اختبارا للكشف عن فيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى مليونين و267 ألفا و412.

وانخفض عدد مرضى كورونا في وحدات العناية المركزة إلى 592، وكتب قوجة: "ثمة زيادة في عدد المتعافين، الانخفاض سيتواصل في الأيام القادمة، إنّ قسما كبيرا من مصابي كورونا الخاضعين للمراقبة لا تظهر عليهم أعراض المرض".

فرنسا

في فرنسا، أعلنت السلطات ارتفاع وفيات كورونا إلى 29 ألفا و111، إثر تسجيل 24 حالة، وبحسب معطيات نشرتها وزارة الصحة، أصيب 611 شخصا بالفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 190 ألفا و460.

وتشير المعطيات إلى وجود 1094 مريضا في وحدات العناية المركزة، مع انخفاض أعدادهم بشكل متواصل منذ 58 يوما، وارتفع عدد المتعافين من الفيروس إلى 70 ألفا و504، بعد تماثل 549 مريضا للشفاء.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس المجلس الاستشاري العلمي للحكومة جان فرنسوا ديلفريسي، السيطرة على جائحة كورونا، وانخفاض عدد الإصابات في عموم البلاد بشكل كبير.

الأرجنتين

في الأرجنتين، تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حاجز الـ20 ألف إصابة، بعد تسجيل 929 حالة خلال 24 ساعة.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في البلاد، أشار إلى أن عدد الإصابات سجل 20 ألفًا و197 حالة. وأوضح البيان تسجيل 25 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة المنقضية، في أعلى حصيلة وفيات يومية رفعت الإجمالي إلى 608 حالات، وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في البلاد 5 آلاف و993 متعافيا.

ومنذ 20 من مارس/آذار الماضي، تطبق الأرجنتين عزلة اجتماعية تسمح للمواطنين بالخروج من المنازل من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية فقط، وذلك بخلال المسموح لهم بالخروج بحكم طبيعة عملهم.

القارة الأفريقية

تجاوز عدد إصابات فيروس كورونا في القارة الأفريقية، حاجز الـ170 ألفا، بينما بلغ عدد الوفيات 4 آلاف و755.

وحسب معطيات موقع "Worldometer" الخاص برصد آخر إحصائيات الفيروس حول العالم، مساء الخميس، ازداد عدد المصابين في عموم القارة السمراء بـ 6 آلاف و492 إصابة، ليصل الإجمالي إلى 171 ألفا و477.

وبلغ عدد المتعافين من الفيروس في القارة 75 ألفا و280.

وتأتي جنوب أفريقيا في مقدمة دول القارة من حيث عدد الإصابات، تتبعها على التوالي مصر، ونيجيريا، والجزائر، وغانا، والمغرب، والكاميرون، والسودان.

في حين تتصدر مصر الدول الأفريقية في عدد الوفيات بواقع ألف و126 وفاة، تليها جنوب أفريقيا بـ 848، والجزائر بـ 681، ونيجيريا بـ315، والسودان بـ314، والمغرب بـ208، والكاميرون بـ203.

وحسب المعطيات، خلت إرتريا، وموريشيوس من أية حالات إصابات نشطة، بعد شفاء جميع المصابين.

كما لم تسجل أية حالات وفاة بالفيروس في إرتريا وموريشيوس وأوغندا وناميبيا وليسوتو.