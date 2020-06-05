قوات الوفاق الليبية تعلن تحرير مدينة ترهونة بالكامل

أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية الجيش، صباح الجمعة، أنها حررت بالكامل مدينة ترهونة، المعقل الأخير لقوات حفتر في غرب ليبيا، عقب ساعات من اقتحامها من عدة محاور.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصطفى المجعي الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" التابعة لقوات الوفاق.

وقال المجعي إن "قواتنا حررت مدينة ترهونة بشكل كامل من مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر".

وأضاف أن القوات تقوم حاليا بتمشيط المدينة ولا توجد أي مقاومة، عقب انسحاب مليشيا حفتر بعد تضييق الخناق عليها.

وأوضح المجعي أن غرفة العمليات الرئيسية ستعمل بعد تمشيط المدينة على تفعيل مديرية الأمن الوطني وتفعيل الأجهزة الأمنية الأخرى بالمدينة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

هذا، وقال المتحدث باسم قوات الوفاق، العقيد طيار محمد قنونو، في تصريحات نشرت على صفحة المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب: "قواتنا البطلة تبسط سيطرتها على كامل مدينة ترهونة"، وأضاف: "قواتنا دحرت عصابات الكاني ولقّنت ميليشيات حفتر الإرهابية درساً لن تنساه".

وتأتي تلك التطورات بعد إعلان قوات حكومة الوفاق، الخميس، تحرير العاصمة طرابلس بالكامل.

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت قوات الوفاق اكتمال تحرير منطقتي عين زارة ووادي الربيع وتقدمها داخل قصر بن غشير جنوبي طرابلس.

والأربعاء، تمكنت قوات الوفاق من تحرير مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة بشكل كامل، بعد عام من سيطرة قوات حفتر عليه.

وبدعم من دول عربية وأوربية، شنت قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومنذ إطلاقها عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت قوات الوفاق من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع معسكرات طرابلس ومطارها القديم، ومعظم محاور القتال جنوبي العاصمة.