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سياسة|مصر

فيروس كورونا: مصري يقدم منزله مقرا للحجر للصحي (فيديو)

مواطن يوفر فيلته كمقر لعزل حالات كورونا
مواطن يوفر فيلته كمقر لعزل حالات كورونا
5/6/2020

تداولت صحف مصرية ومستخدمو موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي قيام مصري بتقديم منزله للسلطات الصحية لاستخدامه في العزل الصحي للمصابين بفيروس كورونا.

وأضافوا أن المنزل، الذي يقع في مدينة مشتول السوق بمحافظة الشرقية، يتسع لأكثر من 30 سريرا ويضم حديقة مساحتها نحو ألف متر.

وخصصت مصر عددا من المدارس ونزل الشباب والمدن الجامعية لاستخدامها مقار للحجر الصحي للعائدين من الخارج وكذلك للاستعانة بها مراكز للعزل الصحي لمرضى كوفيد-19 إلى جانب المستشفيات.

وحتى الخميس، سجلت مصر نحو 30 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم 1126 شخصا وتعافى نحو 8 آلاف شخص.

المصدر : صحف مصرية + فيسبوك
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