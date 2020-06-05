شاهد: نائب تونسي يشعل مواقع التواصل بهجومه على السعودية والإمارات

أشعل نائب البرلمان التونسي وعضو ائتلاف الكرامة عبد اللطيف علوي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب كلمة برلمانية هاجم فيها السعودية والإمارات.

وقال علوي "لماذا تحشرون أنوفكم في شؤوننا وانتخاباتنا، ونحن لم نتدخل في انتخاباتكم لأجمل ناقة وأجمل ماعز"، واستطرد قائلًا "كفوا أيديكم عن دم أشقائنا في ليبيا".

النائب عبد اللطيف العلوي يقصف الإمارات بصاروخ أرض جو 😂

" كل التعازي من خلال قنوات العبرية و الغد و سكاي نيوز إلى آل ناقص و آل منشار و آل طحنون .. أدام الله خيباتكم و هزائمكم .. لماذا تتدخّلون في إنتخاباتنا و نحن لم نتدخّل في انتخاباتكم .. انتخابات أجمل ماعز و أجمل ناقة " 😂⁦🔥 pic.twitter.com/NReC7BWR7X — 𝐧𝐄Ŝ𝐬ί𝐦 🇹🇳 ☜ ʘ‿ʘ (@Pacifista_1) June 4, 2020

النائب بالبرلمان التونسي عبد اللطيف العلوي مخاطباً #الامارات :" إيش جابكم لينا.. ايش دخلكم فينا.. نحن لم نتدخل في انتخاباتكم..لم نتدخل في انتخابات أجمل ناقة، ولم نتدخل في انتخابات أجمل ماعز ..فلماذا تحشرون أنوفكم في شؤوننا؟"#تونس #الإمارات pic.twitter.com/Ic0aZ9x5T5 — خديجة بن قنة (@Benguennak) June 4, 2020

مداخلة نارية للنائب التونسي عبد اللطيف العلوي: تعازينا لقناة العبريةوالغد وسكاي ولآل ناقص وآل منشار وآل طحنون

أدام الله خيباتكم

لماذا تحشرون أنوفكم في شؤوننا وانتخاباتنا ونحن لم نتدخل في إنتخاباتكم لأجمل ناقة وأجمل ماعز؟

ومتى ستكفون عن التسلية بدمنا بدم العرب#غنوشي_لست_وحدك 🇹🇳 pic.twitter.com/ZP9jMitUBS — Nadya Saâfi✴ناديا (@NedyaMuslima) June 4, 2020

#شاهد مداخلة نارية للنائب التونسي عبد اللطيف العلوي : تعازينا لقناة العبرية والغد وسكاي و لآل ناقص و آل منشار و آل طحنون، أدام الله خيباتكم.. لماذا تحشرون أنوفكم في شؤوننا وانتخاباتنا و نحن لم نتدخل في انتخاباتكم لاجمل ناقة و اجمل ماعز

كفو أيديكم عن دم اشقائنا في ليبيا pic.twitter.com/tTU3seX6lw — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) June 4, 2020

النائب تونسي عبد اللطيف العلوي

يقصف الإمارات بصاروخ أرض جو🤣

لماذا تتدخلون في إنتخاباتنا ونحن لم نتدخل في أنتخاباتكم

أنتخابات أجمل ماعز وأجمل ناقة 🤣 pic.twitter.com/oPzIv4rciV — Babe taleb (@Babe57579692) June 4, 2020

مداخلة نارية للنائب التونسي عبد اللطيف العلوي: لم نتدخل في انتخاباتكم لاختيار أجمل ناقة وأجمل ماعز، فلا تتدخلوا في شؤوننا.

😂😂 pic.twitter.com/wznf2iOR9L — Usama Uqba (@MrUqba) June 4, 2020

فيصل القاسم يتفاعل مع مداخلة الأستاذ عبد اللطيف العلوي.#حالة_وعي pic.twitter.com/eG5vPIC2ay — احمد الخزراوي (@MitounAhmed) June 4, 2020

وأدان علوي تدخلات مسؤولين سعوديين وإماراتيين، دون أن يسميهم، في الانتخابات البرلمانية التونسية، فضلًا عن دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، الذي يقود هجومًا على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وتواترت -في الآونة الأخيرة- دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تدعو للتظاهر والاعتصام أمام مقر البرلمان؛ للمناداة بحلّه وتغيير النظام السياسي، وذلك انطلاقا من مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري.

ويواجه رئيس البرلمان التونسي، الذي يترأس أيضا حركة النهضة، راشد الغنوشي، حملة شرسة من أنصار الثورة المضادة، كما أن دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يُغضب الدول العربية الداعمة لحفتر.

وأكد الغنوشي على تناغم التونسي بشكل عام مع توجّهات المجتمع الدولي في دعم القوى الشرعيّة التي تعبّر عن الإرادة الشعبية في ليبيا، وهذا موقف لن يُرضي داعمي حفتر.

وقال الغنوشي في مقابلة مع الأناضول إن "التظاهر والاحتجاج وكل أنواع التعبير الفردي والجماعي من مظاهر الديمقراطية، ولكن هذه الاحتجاجات تكون سلمية وفق أطرها القانونية".

وأضاف أنه إذا تحولت الاحتجاجات "إلى إضرار بالملك العام والخاص، وحرق ونهب وتعطيل لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، فذلك يعبر عن الفوضى وليس عن المعارضة".

وأكد رئيس البرلمان التونسي أن "من واجب الدولة أن تتصدى للفوضى وأن تحمي المعارضة السلمية".

واعتبر أن دعوات حل البرلمان تمثل "دعوات فوضى واستقواء بالشارع، وركوب على مشكلات حقيقية خاصة بعد جائحة كورونا"، قائلا إن "هذه الدعوات خارج السياق الدستوري، فتلتقي موضوعيا مع الفوضى التي تهدد كيان الدولة ومصالح الشعب".

يذكر أن حفتر يحاول منذ أبريل/نيسان 2019 الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني، التي تحظى باعتراف دولي، وتدعمه دول عربية مثل الإمارات ومصر والسودان، كما تمده مرتزقة فاغنر الروسية، لكنه لم ينجح في دخول العاصمة طرابلس.

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