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سياسة|تونس

شاهد: نائب تونسي يشعل مواقع التواصل بهجومه على السعودية والإمارات

البرلماني التونسي عبد اللطيف علوي
البرلماني التونسي عبد اللطيف علوي
4/6/2020

أشعل نائب البرلمان التونسي وعضو ائتلاف الكرامة عبد اللطيف علوي مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب كلمة برلمانية هاجم فيها السعودية والإمارات.

وقال علوي "لماذا تحشرون أنوفكم في شؤوننا وانتخاباتنا، ونحن لم نتدخل في انتخاباتكم لأجمل ناقة وأجمل ماعز"، واستطرد قائلًا "كفوا أيديكم عن دم أشقائنا في ليبيا".

وأدان علوي تدخلات مسؤولين سعوديين وإماراتيين، دون أن يسميهم، في الانتخابات البرلمانية التونسية، فضلًا عن دعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، الذي يقود هجومًا على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وتواترت -في الآونة الأخيرة- دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تونس تدعو للتظاهر والاعتصام أمام مقر البرلمان؛ للمناداة بحلّه وتغيير النظام السياسي، وذلك انطلاقا من مطلع شهر يونيو/ حزيران الجاري.

ويواجه رئيس البرلمان التونسي، الذي يترأس أيضا حركة النهضة، راشد الغنوشي، حملة شرسة من أنصار الثورة المضادة، كما أن دعمه لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا، يُغضب الدول العربية الداعمة لحفتر.

وأكد الغنوشي على تناغم التونسي بشكل عام مع توجّهات المجتمع الدولي في دعم القوى الشرعيّة التي تعبّر عن الإرادة الشعبية في ليبيا، وهذا موقف لن يُرضي داعمي حفتر.

وقال الغنوشي في مقابلة مع الأناضول إن "التظاهر والاحتجاج وكل أنواع التعبير الفردي والجماعي من مظاهر الديمقراطية، ولكن هذه الاحتجاجات تكون سلمية وفق أطرها القانونية".

وأضاف أنه إذا تحولت الاحتجاجات "إلى إضرار بالملك العام والخاص، وحرق ونهب وتعطيل لمؤسسات الدولة ومصالح المواطنين، فذلك يعبر عن الفوضى وليس عن المعارضة".

وأكد رئيس البرلمان التونسي أن "من واجب الدولة أن تتصدى للفوضى وأن تحمي المعارضة السلمية".

واعتبر أن دعوات حل البرلمان تمثل "دعوات فوضى واستقواء بالشارع، وركوب على مشكلات حقيقية خاصة بعد جائحة كورونا"، قائلا إن "هذه الدعوات خارج السياق الدستوري، فتلتقي موضوعيا مع الفوضى التي تهدد كيان الدولة ومصالح الشعب".

يذكر أن حفتر يحاول منذ أبريل/نيسان 2019 الإطاحة بحكومة الوفاق الوطني، التي تحظى باعتراف دولي، وتدعمه دول عربية مثل الإمارات ومصر والسودان، كما تمده مرتزقة فاغنر الروسية، لكنه لم ينجح في دخول العاصمة طرابلس.

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المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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