شاهد: لحظات غرق سفينة تجارية إيرانية قبالة السواحل العراقية

قال نائب السفير الإیرانی لدى العراق علي زاده طباطبائي إن السفينة التجارية الإيرانية (بهبهان) غرقت مساء الخميس في المياه الإقليمية العراقية بسبب العواصف والظروف الجوية السيئة.

وفي تصريحات صحفية لوكالة الأنباء الإيرانية (ارنا)، الجمعة، أوضح طباطبائي أن السفينة غرقت في مياه قناة "خور عبد الله" في محافظة البصرة مساء الخميس بسبب العواصف والظروف الجوية غير المواتية.

وأضاف أن السفينة كانت تحمل شحنة سيراميك، وطاقمها مكون من سبعة أفراد، أحدهم هندي.

وفي وقت سابق الجمعة أعلن المدير العام للسلامة والأمن بمنظمة الموانئ والملاحة البحرية الإيرانية نادر باسنده، مصرع شخصين وفقدان آخر وإنقاذ 4، إثر غرق سفينة شحن إيرانية في المياه الإقليمية العراقية.

وأوضح نادر باسنده، في تصريحات، أن سفينة الشحن الإيرانية كانت متجهة إلى ميناء أم القصر العراقي، وكانت تنقل 850 طنا من السيراميك.

وأضاف أن الحادث وقع في الساعة 03.00 بالتوقيت المحلي (22.30 ت غ) بالقرب من مدينة البصرة العراقية.