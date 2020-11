"سجن بلا نهاية" لمن يطالبون بالإصلاح في الإمارات

يقبع في سجون الإمارات منذ سنوات، بزعم تشكيلهم تهديدا على أمن الإمارات، معارضون طالبوا بإجراء إصلاحات ديمقراطية في هذا البلد الذي لا توجد فيه أحزاب سياسية ولا انتخابات حقيقية.

وبحسب تقرير لوكالة الأناضول، تحاول الإمارات، منذ سنوات، إظهار نفسها بصورة "الدولة المتسامحة"، لكنها تبرز على الساحة حاليا بسياساتها القمعية تجاه مواطنيها، وتدخلاتها العسكرية في اليمن وليبيا.

ووفقا لمنظمات حقوق إنسان دولية وتقرير للبرلمان الأوربي، فإن الإمارات "دولة راسبة" بملف الحقوق والحريات، بسبب سياساتها القمعية تجاه المطالبين بإصلاحات ديمقراطية، بينها ضمان حرية التعبير.

ومنذ سنوات، تزج السلطات الإماراتية في السجون بالمئات من النشطاء السلميين ونشطاء حقوق الإنسان، المطالبين بإصلاح سياسي يفتح المجال أمام انتخابات ديمقراطية حقيقية.

وعادة ما تنفي السلطات الإماراتية صحة اتهامات متكررة لها بارتكاب انتهاكات حقوقية.

وقال مايكل بيج، مدير منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية في الشرق الأوسط، إن الإمارات تنتهج سياسة صارمة للغاية في مجال حقوق الإنسان، رغم أنها قامت باستثمارات جادة لتحظى بصورة "الدولة المتسامحة والديمقراطية".

وأضاف للأناضول" توجد جهود لإظهار دولتهم كأنها متسامحة تحترم حقوق الإنسان، حتى إنهم أعلنوا 2019 "عام التسامح"، لكن وضع حقوق الإنسان في الإمارات "مخيف للغاية".

وتابع أن الإدارة الإماراتية تهاجم منذ 2011، باستمرار، النشطاء والمنظمات المدافعة عن حرية التعبير.

وقال إن "الحكومة الإماراتية تمارس الاعتقال التعسفي ضد مواطنيها، الذين ينتقدون الإدارة داخل الدولة.. جميع مواطني الإمارات الذين يرفعون أصواتهم بشأن حقوق الإنسان يواجهون مخاطر الاعتقال التعسفي والسجن والتعذيب".

وأفاد بيج بأنه ليس لديهم معلومات عن عدد السجناء السياسيين في سجون الإمارات، لكن من المعلوم جيدا أن أشخاصا عديدين حُكم عليهم بالسجن لسنوات أو اضطروا لمغادرة الإمارات، بسبب ضغوط عليهم.

#UAE94 prisoners Abdulla al-Hajri, Omran Al-Harethy, Mahmoud Al-Hoseny & Mansour Al-Ahmady were all due to be released on 16 July 2019, & Fahad Al-Hajri’s sentence expired on 20 March 2020. However, they continue to languish behind bars. #IndefiniteDetention is illegal! pic.twitter.com/PZbLD79llk

— ICFUAE (@ICFUAE) June 4, 2020