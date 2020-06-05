دارسة: خطر الوفاة بكورونا يتضاعف لدى مرضى ضغط الدم

أظهرت دراسة جديدة أن أدوية ارتفاع ضغط الدم المستخدمة ربما تساعد في الحماية من الأعراض الحادة لمرض كورونا، فيما يهدئ المخاوف من أنها يمكن أن تتسبب في تفاقم المرض.

وقال باحثون في دورية (يوروبيان هارت) إنه بوجه عام، فإن مخاطر الوفاة عند مرضى ارتفاع ضغط الدم كانت أعلى بواقع المثلين مقارنة بغيرهم ، كما زاد لديهم احتمال الاحتياج إلى أجهزة تنفس صناعي.

لكن مخاطر الوفاة بسبب فيروس كورونا بين أولئك الذين يتناولون أي نوع من الأدوية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم كانت أقل بكثير من الذين لم يعالجوا من ارتفاع ضغط الدم.

جاء ذلك في الدراسة التي شملت حوالي 2900 مريض دخلوا في فبراير شباط ومارس آذار مستشفى (هو شين شان) في مدينة ووهان الصينية، المركز الأصلي للجائحة.

وكان العديد من الأبحاث قد أشار إلى أن الأدوية ربما تزيد حدة مرض فيروس كورونا.

وقال -فاي لي- الباحث المشارك في الدراسة من مستشفى شينغ في شيان بالصين "دُهشنا بشدة لأن تلك النتائج لم تدعم افتراضاتنا الأولية.. في الواقع، كانت النتائج في الاتجاه المضاد".

وقال لي إن الأدلة حتى الآن ناتجة عن دراسات رصدية وليس تجارب سريرية، لكن في الوقت الحالي "نقترح ألا يوقف أو يغير الناس العلاج المعتاد لارتفاع ضغط الدم ما لم يأمر الطبيب بذلك".

وأوصت الكلية الأمريكية لأمراض القلب وجمعية القلب الأمريكية بأن يواصل المرضى تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم الموصوفة لهم.

وقال الدكتور لويس رويلوب من مستشفى 12 أكتوبر/ تشرين أول في مدريد في افتتاحية في الدورية، إن النتائج تفتح الباب أمام إمكانية دراسة استخدام تلك الأدوية علاجا لكوفيد-19.

احتمالات الوفاة

أظهرت الدراسة التي نشرت في مجلة "يوروبيين هارت جورنال" أن المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم ويدخلون المستشفى لإصابتهم بكوفيد-19، يزيد احتمال وفاتهم مرتين أكثر ممن لا يعانون تلك المشكلة الصحية.

وقال المشرف على الدراسة فاي لي، طبيب القلب في مستشفى شيجينغ في شيان الصينية "من المهم أن يدرك المرضى الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أنهم معرضون بشكل متزايد لخطر الوفاة بوباء فيروس كورونا.

قام باحثون في الصين وإيرلندا بمراجعة الحالات التي أدخلت مستشفى هيوشنشان في ووهان بين 5 فبراير/شباط و15 مارس/آذار، وتبيّن أن ما يقرب من 30 % من المرضى، أي 850 مريضا،لهم تاريخ بارتفاع ضغط الدم.

وتوفي 4 % من هؤلاء المرضى مقارنة بما يزيد قليلا على 1 % من 2027 مريضا لا يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وبعد تحديد السن والجنس والحالات الطبية الأخرى، حسب الباحثون أن ارتفاع ضغط الدم يزيد من خطر الوفاة مرتين لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم.

وفي مراجعة منفصلة لثلاث دراسات أخرى تشمل 2300 مصاب بكوفيد-19 في المستشفى نفسه، درس الباحثون تأثير أدوية ضغط الدم المختلفة على معدلات الوفيات.

وقد وجدوا، على عكس توقعاتهم، أن فئة من الأدوية تعرف باسم مثبطات "راس" التي تشمل مثبطات الأنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين، لم تكن مرتبطة بارتفاع معدل الوفيات.

وفي الواقع، يبدو أن الخطر تقلص إلى حد ما، وقال المؤلف المشارك في الدراسة لينغ تاو "نقترح أنه على المرضى عدم توقيف علاجهم المعتاد لارتفاع ضغط الدم أو تغييره إلا بتعليمات من الطبيب".

ولفت الباحثون إلى أن دراستهم كانت قائمة على المراقبة ولا تستند إلى تجارب سريرية، مما يعني أن هناك حاجة إلى مزيد من البحوث قبل أن يتمكنوا من تقديم توصيات سريرية حازمة.