تغيير اسم الساحة المواجهة للبيت الأبيض إلى "حياة السود مهمة" (فيديو)

أعادت عمدة مدينة واشنطن الأمريكية تسمية الساحة المواجهة للبيت الأبيض، والتي أصبحت مركز الاحتجاجات ضد قسوة الشرطة لتحمل اسم ساحة "حياة السود مهمة".

وقالت العمدة موريل باوزر على، تويتر، إن "الجزء المقابل للبيت الأبيض من الشارع السادس عشر أصبح اسمه الآن رسميا (ساحة حياة السود مهمة)".

The section of 16th street in front of the White House is now officially “Black Lives Matter Plaza”. pic.twitter.com/bbJgAYE35b — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

كما أمرت العمدة، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، بكتابة شعار "حياة السود مهمة " بالألوان على أرضية الطريق الرئيسي المؤدي إلى البيت الأبيض، وتمت كتابة الشعار إلى جانب علم العاصمة الأمريكية على طول ثلاثة تجمعات سكنية.

Breonna Taylor, on your birthday, let us stand with determination. Determination to make America the land it ought to be. pic.twitter.com/XOfu6CGEGY — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

وطلبت عمدة العاصمة من الرئيس دونالد ترمب سحب القوات وغيرها من عناصر إنفاذ القانون الاتحادية "الاستثنائية" الأخرى من المدينة، التي هي عاصمة الدولة.

وقالت العمدة فى رسالة إلى ترمب إن نشر عناصر إنفاذ القانون الاتحادية والمعدات تثير المتظاهرين وتزيد من شكاوى ومظالم أولئك الذين يحتجون سلميا، بشكل عام، لتغيير ولإصلاح الأنظمة العنصرية".

I request that @realDonaldTrump withdraw all extraordinary federal law enforcement and military presence from our city. pic.twitter.com/AvaJfQ0mxP — Mayor Muriel Bowser (@MayorBowser) June 5, 2020

وينظر للخطوة على أنها تحد للرئيس ترمب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري.

وتشهد الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي احتجاجا على وفاة مواطن أمريكى من أصل أفريقي على يد الشرطة.