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سياسة|الولايات المتحدة

تغيير اسم الساحة المواجهة للبيت الأبيض إلى "حياة السود مهمة" (فيديو)

5/6/2020

أعادت عمدة مدينة واشنطن الأمريكية تسمية الساحة المواجهة للبيت الأبيض، والتي أصبحت مركز الاحتجاجات ضد قسوة الشرطة لتحمل اسم ساحة "حياة السود مهمة".

وقالت العمدة موريل باوزر على، تويتر، إن "الجزء المقابل للبيت الأبيض من الشارع السادس عشر أصبح اسمه الآن رسميا (ساحة حياة السود مهمة)".

كما أمرت العمدة، التي تنتمي للحزب الديمقراطي، بكتابة شعار "حياة السود مهمة " بالألوان على أرضية الطريق الرئيسي المؤدي إلى البيت الأبيض، وتمت كتابة الشعار إلى جانب علم العاصمة الأمريكية على طول ثلاثة تجمعات سكنية.

وطلبت عمدة العاصمة من الرئيس دونالد ترمب سحب القوات وغيرها من عناصر إنفاذ القانون الاتحادية "الاستثنائية" الأخرى من المدينة، التي هي عاصمة الدولة.

وقالت العمدة فى رسالة إلى ترمب إن نشر عناصر إنفاذ القانون الاتحادية والمعدات تثير المتظاهرين وتزيد من شكاوى ومظالم أولئك الذين يحتجون سلميا، بشكل عام، لتغيير ولإصلاح الأنظمة العنصرية".

وينظر للخطوة على أنها تحد للرئيس ترمب، الذي ينتمي للحزب الجمهوري.

وتشهد الشوارع المحيطة بالبيت الأبيض احتجاجات مستمرة منذ الأسبوع الماضي احتجاجا على وفاة مواطن أمريكى من أصل أفريقي على يد الشرطة.

المصدر : الألمانية
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