البرازيل تتجاوز إيطاليا وتسجل رقما قياسيا جديدا من الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في البرازيل تسجيل 1473 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، في اليوم الثالث على التوالي الذي تشهد فيه البلاد ارتفاعًا قياسيًا في عدد الوفيات.

وارتفعت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 34 ألفاً في البرازيل، لتُصبح ثالثة أعلى نسبة في العالم، متجاوزة بذلك عدد الوفيات في إيطاليا، وفقاً لأرقام رسمية صادرة الخميس.

وذكرت وزارة الصحة أن البرازيل سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا من الوفيّات جرّاء الفيروس بلغ 1473 وفاة خلال 24 ساعة، ليصل إجمالي عدد الوفيّات في البلاد إلى 34,021 من أصل 614,941 إصابة.

ومع ارتفاع إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 34 ألف حالة وفاة، تجاوزت البرازيل إيطاليا لتصبح ثالثة أكبر دولة من حيث عدد الوفيات بعد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز.

مجموعة من القبور تم حفرها حديثا-ساوباولو 4 يونيو/رويترز

عدد الحالات أعلى من الرقم المعلن

ومن المرجح أن يكون عدد الحالات أعلى من الرقم المعلن، ويرجع ذلك إلى انخفاض معدلات الفحوصات في البرازيل، حيث تجرى الاختبارات للأشخاص الذين يعانون من حالات خطيرة فقط.

ويعتبر المجتمع العلمي في البرازيل أن هذه الأرقام أقل بكثير من الواقع، ويعزو ذلك إلى عدم إجراء السلطات ما يكفي من الفحوص المختبرية لكشف العدد الحقيقي للمصابين.

وفي بلد يعد 212 مليون نسمة، بات النظام الصحّي في الولايتين الأكثر تضرّراً بالوباء، وهما ساو باولو وريو دي جانيرو، على وشك الانهيار وكذلك الحال في عدد من ولايات الشمال والشمال الشرقي.

والبرازيل التي يدعو رئيسها جاير بولسونارو باستمرار إلى إعادة فتح البلاد لحماية الاقتصاد والوظائف، تسجّل وحدها أكثر من نصف عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية.

الولايات المتحدة

وسجلت الولايات المتّحدة مساء الخميس 1021 وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي الوفيّات الناجمة عن الوباء في هذا البلد إلى أكثر من 108 آلاف وفاة، بحسب حصيلة أعدّتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة تخطى 1,870,000 مصاب، وأُعلن تعافي 485 ألف شخص.

وتتصدر الولايات المتّحدة بفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر تضرّراً من بجائحة كوفيد-19 على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات.

وبدرجات متفاوتة خفّفت كل الولايات الأمريكية تدابير الإغلاق والحجر التي فرضتها للحدّ من انتشار الوباء الذي بلغ ذروته في هذا البلد في منتصف مارس/آذار.

لكنّ عشرات المدن الكبرى في الولايات المتحدة فرضت حظر تجول ليلياً لمواجهة موجة احتجاجات عمّت البلاد احتجاجاً على وفاة رجل أسود أعزل اختناقاً تحت ركبة شرطي أبيض في مينيابوليس الأسبوع الماضي.

ويخشى خبراء الصحة في الولايات المتحدة من موجة تفشّ جديدة للوباء في الأسابيع المقبلة بسبب المظاهرات الحاشدة التي تسجّل حالياً في أكثر من 140 مدينة أمريكية.

دفن أحد ضحايا فيروس كورونا- مكسيكوسيتي 3 يونيو/رويترز

المكسيك.. زيادة في عدد الوفيات

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس و816 وفاة جديدة.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.

ودافع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور عن تعامل حكومته مع فيروس كورونا بعدما أظهرت بيانات رسمية زيادة عدد الوفيات خلال أربع وعشرين ساعة لأعلى مستوى منذ بدء تفشي الوباء.

وسجلت وزارة الصحة 1092 حالة وفاة جديدة يوم الأربعاء، أي أكثر من ضعف الرقم القياسي اليومي السابق، مما دفع عدد الوفيات اليومي في المكسيك إلى تجاوز الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ بدء تفشي المرض.

وعزا المسؤولون ذلك إلى رفع كفاءة تسجيل البيانات، وقال لوبيز أوبرادور، إن المكسيك تسيطر على الفيروس، مشيدا بشكل خاص برعاية البلاد للمسنين خلال الوباء.

وقال خلال مؤتمر صحفي أمس الخميس" هذه ليست نيويورك… سنستمر على هذا النحو، نعتني بأنفسنا.. لن نتخلى عن حذرنا" وأضاف أن البلاد شهدت عدد وفيات أقل بالنسبة إلى عدد السكان مقارنة بفرنسا وإسبانيا وألمانيا والبرازيل.

وسجلت المكسيك حتى الآن 105680 وعدد الوفيات إلى 12545.. مما يجعلها سابعة دولة في العالم بها أكبر عدد من الوفيات بسبب الفيروس، بحسب مركز جون هوبكنز لعلوم وهندسة النظم.

نيودلهي.. الهند- 4 يونيو /رويترز

الهند أكثر من 9 آلاف إصابة في يوم واحد

وأعلنت السلطات الصحية في الهند اليوم الجمعة تسجيل 9851 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.



وقالت وزارة الصحة إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع بذلك إلى 226770 حالة إصابة. وتوفي 273 شخصا ليصل إجمالي الوفيات إلى 6348 حالة وفاة.

وزاد معدل الإصابات في المناطق الريفية بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة بعد عودة مئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين غادروا المدن بعد إغلاقها في أواخر مارس/آذار.