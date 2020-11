آلاف الأمريكيين يشاركون في وداع مهيب لجثمان جورج فلويد (فيديو)

شارك الآلاف، الخميس، في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، في مراسم تأبين جورج فلويد الذي توفي أثناء قيام الشرطة باعتقاله في قضية أشعلت مظاهرات واسعة بالولايات المتحدة.

ومن بين المشاركين في المراسم أفراد من أسرة فلويد، والقس جيسي جاكسون، وحاكم مينيسوتا تيم والتز، والسناتور عن ولاية مينيسوتا إيمي كلوبوشار، وعمدة بلدية مينيابوليس جيكوب فراي، إلى جانب مئات الناس الذين حضروا الى جامعة نورث سنترال حيث تقام المراسم بوسط مينيابوليس.

ونقل جثمان فلويد صباحا إلى الجامعة، بينما جثا أمامه رئيس شرطة مينيابوليس ميداريا ارادوندو، في حركة رمزية تندد بعنف الشرطة في وجه الأمريكيين من أصل إفريقي.

Minneapolis police take a knee as George Floyd's hearse passes by · Floyd's memorial was held at the North Central University. The 4 officers involved in his death are now facing 2nd degree murder charges. #GeorgeFloydMemorial #GeorgeFlyod pic.twitter.com/ekOQVO9YEL

— Halima Juma (@HalimaJ38153592) June 5, 2020