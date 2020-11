هجوم غير مسبوق من وزير الدفاع الأمريكي السابق ضد ترمب.. والرئيس يرد

أصدر وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس بيانا، أمس الأربعاء، قال فيه إن نهج قيادة الرئيس دونالد ترمب بالبلاد هو السبب الرئيسي في الاضطرابات الحالية بالبلاد.

وقال ماتيس في البيان الذي نشرته مجلة "ذا اتلانتيك" الأمريكية إن "دونالد ترمب أول رئيس أراه في حياتي لا يحاول توحيد الأمريكيين، ولا يتظاهر حتى بأنه يحاول، وبدلا من ذلك، يحاول أن يبث الفُرْقَةَ بيننا".

وأضاف "نشهد تداعيات ثلاثة أعوام من هذه الجهود المتعمدة؛ نشهد نتائج ثلاثة أعوام من دون قيادة راشدة".

ودعا وزير الدفاع السابق المواطنين الأمريكيين إلى "رفض أهل السلطة الذين يسخرون من دستور بلادنا ومحاسبتهم".

وهذا أول انتقاد من نوعه يصدر عن ماتيس، الجنرال السابق في سلاح البحرية،وهو الذي يحظى باحترام كبير في بلاده والذي سبق له وأن رفض مراراً توجيه أي انتقاد لترامب لأنه كان يعتبر أنه من غير المناسب انتقاد رئيس أثناء توليه منصبه.

وأضاف الجنرال المتقاعد في مرافعته الاتّهامية بحق ترامب "لقد تابعت بغضب واستياء أحداث هذا الأسبوع"، مدافعاً عن المتظاهرين الذين يطالبون بحق المساواة في الحقوق.

…His primary strength was not military, but rather personal public relations. I gave him a new life, things to do, and battles to win, but he seldom “brought home the bacon”. I didn’t like his “leadership” style or much else about him, and many others agree. Glad he is gone!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020