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سياسة|الولايات المتحدة

نشطاء يشبهون ترمب بحكام عرب في طريقة تعامله مع الاحتجاجات.. ماذا قالوا؟

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب
4/6/2020

شبّه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بحكام العرب "المستبدين" في طريقة تعامله مع المظاهرات التي خرجت احتجاجاً على قتل شرطي لرجل أسود.

وقال نشطاء عبر موقع تويتر، إن ترمب يسير على خطى "المستبدين العرب"، وذلك بعد توعده باعتقال الآلاف في العاصمة واشنطن، وسخريته من حكام الولايات، ووصفه لهم بالضعفاء.
وبعد تصريحات ترمب التي توعدت المتظاهرين، قال نشطاء و"كأننا أمام نسخة من بشار والسيسي ومحمد بن سلمان".

بينما قال آخرون إن ترمب سوف يرحل وسترحل معه سياساته، ومن بعده سيرحل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وكتب الأكاديمي السعودي سعيد بن ناصر الغامدي" من يقرأ لترمب ويسمع خطاباته يجد أنه يحاول أن يربط مستقبل أمريكا بمستقبله الشخصي هو والعنصريين الذين معه، وكأننا أمام نسخة من بشار والسيسي ومحمد ! وأستاذه.. ولو كان بوسعه لجعل البلاد تحت اسم المملكة الترمبية على غرار بعض الممالك العربية".
وقال حساب طلال حسن "ترمب لايختلف عن حكام العرب الإرهابين والقتلة.. ترمب يمارس النازية ويبيد سود أمريكا، السبب أصولهم الأفريقية ترمب يسرق أرض وحقوق شعب فلسطين ترمب يعادي المسلمين ويعادي فقراء فنزويلا وكوبا".

أما حساب الملاك الحزين، فقد كتب "أحداث أمريكا -أكبر قوة اقتصادية وعسكرية ونفوذا،يعيد التاريخ تكراره كل فترة من الزمن لكل حكام العالم وخصوصاً حكام الدول الديكتاتورية والهشة إقتصادياً، فما بالك لو اجتمعت الديكتاتورية والفساد والإقتصاد الهش فلا أحد آمن على كرسيه فمعظم النار من مستصغر الشرر".
وكتب حساب المهندس سيف "أوشك ترمب علي الرحيل إلى حيث لا رجعة وسيرحل معه الصبيان الانقلابيين في المحروسة وسترحل الفوضى اللا خلاقة ويرحل الإجرام والقاتل اللعين".
أما حساب ذو الكفل فغرد "ترمب المتعجرف المتغطرس ظن أن الشعب الأمريكي مثل حكام العرب أو مثل آل سعود، لم يتحرك بأي شئ فلا قبض على المجرم ولاحتى رسالة اعتذار لأهل الضحية، وبعد أن اشتعلت أمريكا اتصل بأهل الضحيه واعتذر.. لم يفد ذلك بعد أن خرجت الأمور عن السيطرة". 

https://twitter.com/dhalkfl/status/1266835488234778627?ref_src=twsrc%5Etfw

السفارة الأمريكية في الكويت تتضامن مع المحتجين

من ناحية أخرى، أبدت السفارة الأمريكية في الكويت تعاطفا مع المحتجين على حادثة وفاة فلويد المأساوية وأعلنت تضامنا معهم.
وأعربت السفارة، عن وقوفها مع الناس الذين تضامنوا مع حادثة وفاة جورج فلويد المأساوية، معربة عن تعازيها لأسرة الفقيد وكل من تأثر بهذه المأساة.
وقالت السفارة في بيان لها عبر حسابها في تويتر إن هذا "الحادث الوحشي" تسبب بإثارة مشاعر الحزن والغضب لدى كل الأمريكيين.
وأكدت السفارة أن النظام القضائي الأمريكي يعمل جاهداً على تحقيق العدالة، معربة عن دعمها حقَ الأفراد بالاحتجاج السلمي متطلعة إلى التوصل إلى الحقيقة والمساءلة وتعافي المجتمع من هذه الحادثة.

وتظاهر عشرات الآلاف في شوارع مدن أمريكية رئيسية احتجاجا على مقتل رجل أسود أثناء اعتقاله، في تحد لحظر التجول الصارم والإجراءات الأخرى.
وخرجت مسيرات حاشدة في لوس أنجلس وفيلادلفيا وأتلانتا ونيويورك وفي واشنطن قرب المتنزه الذي أُجلي المتظاهرون عنه الاثنين لإفساح الطريق أمام الرئيس دونالد ترمب حتى يسير من البيت الأبيض إلى كنيسة قريبة لالتقاط صورة.
وجثا متظاهرون على ركبهم  خارج مبنى الكونغرس مساء الثلاثاء مرددين هتاف "الصمت هو العنف" و"لا عدالة، لا سلام" بينما  تصدت لهم  الشرطة.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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