مقدسيون يتصدون لحاخام إسرائيلي متطرف اقتحم خيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق(فيديو)

تصدى شباب في القدس لحاخام إسرائيلي متطرف اقتحم خيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق بالقدس المحتلة الذي لقى حتفه برصاص الاحتلال.

ووثقت صورة متداولة، لحظة تصدي أحد الشبان للحاخام يهودا غليك، وطرده بالقوة من سرادق العزاء، فضلًا عن لكمه وإصابته.

ووثّق مقطع فيديو اقتحام قوات الاحتلال -وبأعداد كبيرة- محيط منزل الشهيد إياد الحلاق، ومحاصرة المنطقة تزامنًا مع وجود الحاخام غليك.

بينما تداولت وسائل إعلامية، صورًا من نقل غليك للعلاج عقب إصابته بسبب طرده من خيمة العزاء.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، في 30 مايو/أيار الماضي، صوب الشاب إياد خيري روحي الحلاق -من ذوي الإعاقة الذهنية- أثناء ذهابه إلى مدرسته، وأسقطته شهيدًا بدعوى الاشتباه فقط.

https://twitter.com/pal10ps/status/1266645253613813760?ref_src=twsrc%5Etfw

Two men murdered by the police & structural racism – George Floyd murdered by US police & Eyad Al Hallaq, a Palestinian with autism murdered by Israeli police.

If you condemn one but justify the other, you’re the problem. #blacklivesmatter#palestinianlivesmatter

By @ThePIPD pic.twitter.com/4lOE8UHI7I

— Joseph Willits (@josephwillits) May 31, 2020