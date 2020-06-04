مقدسيون يتصدون لحاخام إسرائيلي متطرف اقتحم خيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق(فيديو)

تصدى شباب في القدس لحاخام إسرائيلي متطرف اقتحم خيمة عزاء الشهيد إياد الحلاق بالقدس المحتلة الذي لقى حتفه برصاص الاحتلال.

ووثقت صورة متداولة، لحظة تصدي أحد الشبان للحاخام يهودا غليك، وطرده بالقوة من سرادق العزاء، فضلًا عن لكمه وإصابته.

محامي جماعات الهيكل وعضو الكنيست الصهيوني الأمريكي المتطرف وعدو #الأقصى اللدود يهودا غليك حاول اليوم اقتحام خيمة عزاء الشهيد #إياد_الحلاق الذي أعدمه جنود الاحتلال بدون سبب منذ أيام .. فتصدى له شاب مقدسي حتى تم نقله في سيارة الإسعاف مستفز وحقير !#القدس #فلسطين pic.twitter.com/Xr7TlY8tUy — Alyateema (@AlaqsaLion) June 4, 2020

ووثّق مقطع فيديو اقتحام قوات الاحتلال -وبأعداد كبيرة- محيط منزل الشهيد إياد الحلاق، ومحاصرة المنطقة تزامنًا مع وجود الحاخام غليك.

بينما تداولت وسائل إعلامية، صورًا من نقل غليك للعلاج عقب إصابته بسبب طرده من خيمة العزاء.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص، في 30 مايو/أيار الماضي، صوب الشاب إياد خيري روحي الحلاق -من ذوي الإعاقة الذهنية- أثناء ذهابه إلى مدرسته، وأسقطته شهيدًا بدعوى الاشتباه فقط.

لم يصل إياد إلى مدرسته اليوم، ففي الطريق، قتله جنود الاحتلال.#إياد_الحلاق، من ذوي الاحتياجات الخاصة، كان يدرس في مدرسة "البكرية الصناعية" في #القدس_المحتلة، لن يصل إلى مدرسته بعد اليوم. pic.twitter.com/4eDlLiZzRE — نجوان سمري (@SimriNajwan) May 30, 2020

"والدته وصفته بالملاك"صورة الشهيد إياد الحلاق (٣٢ عاماً) وضعت على لوح في ساحة المدرسة البكرية للتعليم الخاص.

الشهيد من ذوي الإعاقة مصاب بالتوحد، اليوم صباحاً أعدمه جنديان إحتلاليان بحوالي ٨ رصاصات قرب باب الأسباط بالقدس بزعم الإشتباه أنه كان يحمل جسماً مشبوهاً يشبه المسدس. pic.twitter.com/WLHlzXL4aB — شجاعية (@shejae3a) May 30, 2020

https://twitter.com/pal10ps/status/1266645253613813760?ref_src=twsrc%5Etfw

Two men murdered by the police & structural racism – George Floyd murdered by US police & Eyad Al Hallaq, a Palestinian with autism murdered by Israeli police. If you condemn one but justify the other, you’re the problem. #blacklivesmatter#palestinianlivesmatter

By @ThePIPD pic.twitter.com/4lOE8UHI7I — Joseph Willits (@josephwillits) May 31, 2020

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