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سياسة

مصر تعلن إلغاء الحجر الصحي للعائدين من الخارج

مصر تبدأ في تسيير رحلات لعودة العالقين في دولة قطر
مصر تبدأ في تسيير رحلات لعودة العالقين في دولة قطر
4/6/2020

قررت السلطات المصرية إلغاء الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، والاكتفاء بتوقيع الركاب على الالتزام بالعزل المنزلي لعدة أيام، للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وذكرت مصادر بمطار القاهرة الدولي أن سلطات الحجر الصحي بدأت بالفعل في تطبيق توصية إلغاء الحجر الصحي على قرابة 450 عالقا وصلوا على 3 رحلات استثنائية من بيروت، بحسب وسائل إعلام مصرية. 

وتم إخضاع الركاب العائدين من الخارج لإجراء اختبارات فيروس كورونا داخل صالة الوصول ولم تظهر عليهم أي أعراض أو اشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا، وعليه تم السماح لهم بمغادرة المطار لقضاء مده العزل بمنازلهم.

وأضافت المصادر أن من يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا خلال الكشف عليهم في صالات الوصول عقب عودتهم من الخارج سوف يتم على الفور عزلهم داخل المستشفيات المخصصة لذلك وسوف يخرجون من المطار تحت حراسة وإشراف طبي كامل.

وقررت مصر أخيرا تمديد تعليق لجميع رحلات الطيران الدولية للركاب للحد من انتشار فيروس كورونا حتى إشعار آخر، بعد أن أوقفت حركة الطيران المدني سواء القادم منها أو المغادر، من المطارات المصرية منذ 19 مارس/آذار الماضي.

أكثر من 1000 حالة وفاة

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية أمس الأربعاء، أنه تم تسجيل 1079 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، إضافة إلى وفاة 36 حالة جديدة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها لفيروس كورونا «كوفيد-19» بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 28615 حالة من ضمنهم 7350 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 1088 حالة وفاة.

ويشكك معارضون ونشطاء في صحة الأرقام الرسمية المعلنة عن إصابات ووفيات كورونا بمصر، قائلين إنها أضعاف الأرقام المعلنة عدة مرات. 

المصدر : إنتربرايز + الجزيرة مباشر
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