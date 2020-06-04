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سياسة|ليبيا

قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن تحرير كامل العاصمة طرابلس (فيديو)

صور من داخل مطار طرابلس بعد تحريره
صور من داخل مطار طرابلس بعد تحريره
4/6/2020

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية المعترف بها دوليا، اليوم الخميس، تحرير العاصمة طرابلس بالكامل والدخول إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة جنوب شرقي العاصمة.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أورده حساب عملية بركان الغضب عبر تويتر.

وقال قنونو إن قوات الوفاق سيطرت على كامل الحدود الإدارية لمدينة طرابلس الكبرى، دون تفاصيل.

بينما أكد مصطفى المجعي، الناطق باسم المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب أن طرابلس تم تحريرها وتأمينها بالكامل، والوصول إلى الحدود الإدارية لمدينة ترهونة، جنوب شرقي العاصمة.

وأضاف المجعي أن قوات حكومة الوفاق وصلت إلى منطقة فم ملغة الواقعة داخل الحدود الإدارية لترهونة (90 كلم جنوب شرقي طرابلس).

وأوضح أنه تم رصد انسحاب آليات قوات خليفة حفتر من مدينة ترهونة، متجهة نحو مدينة بني وليد (180 كلم جنوب شرقي طرابلس).

وفي وقت سابق الخميس، أعلنت قوات الوفاق، اكتمال تحرير منطقتي عين زارة ووادي الربيع وتقدمها داخل قصر بن غشير جنوبي طرابلس.

والأربعاء، تمكنت قوات الوفاق، من تحرير مطار طرابلس الدولي جنوبي العاصمة بشكل كامل، بعد عام من سيطرة قوات حفتر عليه.

وبدعم من دول عربية وأوربية، شنت قوات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب أضرار مادية واسعة.

ومنذ إطلاقها عملية عاصفة السلام، في 25 مارس/ آذار الماضي، تمكنت قوات الوفاق من تحرير كامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدتين بالجبل الغربي، وجميع معسكرات طرابلس ومطارها القديم، ومعظم محاور القتال جنوبي العاصمة.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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