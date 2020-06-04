عازف يبهج مرضى فيروس كورونا بمستشفى في الخرطوم (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو لعازف على آلة الفلوت في أحد مراكز عزل المصابين بفيروس كورونا في الخرطوم، ولاقت إعجابا ورواجا كبيرا في السودان.

وأظهر مقطع الفيديو عازفَ فلوت سودانياً وهو يقوم بالعزف للمصابين بفيروس كورونا في مستشفى الخرطوم للعزل وسط تفاعل من عدد من المصابين من كبار السن.

وأوضح الفيديو، تفاعل الجمهور المستهدف مع الموسيقي الشاب، إذ خرج بعض المصابين من الغرف وأخذوا يلوحون بأيديهم "بالحركة المشهورة لدى السودانيين في الأفراح" بينما رفع آخرون يدهم بعلامة النصر.

وفي مشهد طريف، ظهر رجل مسن وقد هُرع إلى خارج الغرفة دون أن يضع الكمامة على وجهه، في حين لحق به أحد المرافقين وأسرع بوضعها على أنفه وفمه.

ووجدت المبادرة استحسانا كبيرا من مغردين، وقالوا إنها تساهم كثيرا في التخفيف عن المرضى وتعمل على رفع روحهم المعنوية.

مشهد لافت.. بصراحة السودان غير، شعب قادر على تجاوز المرض بالتكاتف والترابط https://t.co/BTqt69Wm6q — نبيل سليم (@ShrefNbel) June 3, 2020

تفاعل السفير التركي

و تفاعل السفير التركي في الخرطوم – عرفان نذير أوغلو- مع المبادرة وقال" شبابنا فيهم الخير.. إذا الشباب موجود معناها في أمل.. تحايا من القلب".

وفي ذات الشأن تلقت وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو وأكدا على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة جائحة كورونا.

ونقل وزير الخارجية التركي عزم بلاده تقديم حزمة مساعدات تركية للسودان تتضمن أجهزة تنفسٍ صناعي ومستلزماتٍ طبية للمساعدة في احتواء جائحة كورونا.

وأوضح أن المساعدات ستصل بطائرةٍ من الخطوط التركية وأن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات حتى تصل السودان في أقرب وقت.

وحسب وزارة الصحة السودانية فقد بلغ عدد الاصابات بفيروس كورونا في السودان حتى الآن إلى 5310 حالة إصابة بالإضافة إلى تسجيل أكثر من 1600 حالة تعافٍ من الفيروس.