شرطي أمريكي يبصق على متظاهر بعد اعتقاله (فيديو)

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد أفراد الشرطة الأمريكية وهو يقوم بالبصق على أحد المتظاهرين بعد اعتقاله.

ففي مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية قامت إحدى المواطنات بالتقاط مقطع لأحد المتظاهرين وهو مقيد اليدين من قبل الشرطة الأمريكية ويجلس أمامهم، ثم قام أحد رجال الشرطة بالبصق عليه.

وصاحت مصورة الفيديو في وجه الشرطة وهي تقوم بتصويرهم قائلة"نحن نراك"، وذلك بعدما بصق الشرطي باتجاه المتظاهر.

وعلق من نشر الفيديو على تويتر قائلا "هذا تصرف غير مقبول، وغير مهني، ومقزز في الظروف الطبيعية، فما بالك في وقت الجائحة؟ (أي في وقت تفشي فيروس كورونا).

Spitting on protestors is disgusting, unprofessional, and criminal. But to do it during a pandemic?

This footage is from Richmond, Virginia Shot June 1 Officer Edmond Badge 3119 pic.twitter.com/E2BFQVYuaW

