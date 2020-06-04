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سياسة

شرطي أمريكي يبصق على متظاهر بعد اعتقاله (فيديو)

شرطي أمريكي يبصق على متظاهر بعد اعتقاله
شرطي أمريكي يبصق على متظاهر بعد اعتقاله
4/6/2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لأحد أفراد الشرطة الأمريكية وهو يقوم بالبصق على أحد المتظاهرين بعد اعتقاله.

ففي مدينة ريتشموند بولاية فيرجينيا الأمريكية قامت إحدى المواطنات بالتقاط مقطع لأحد المتظاهرين وهو مقيد اليدين من قبل الشرطة الأمريكية ويجلس أمامهم، ثم قام أحد رجال الشرطة بالبصق عليه.

وصاحت مصورة الفيديو في وجه الشرطة وهي تقوم بتصويرهم قائلة"نحن نراك"، وذلك بعدما بصق الشرطي باتجاه المتظاهر.

وعلق من نشر الفيديو  على تويتر قائلا "هذا تصرف غير مقبول، وغير مهني، ومقزز في الظروف الطبيعية، فما بالك في وقت الجائحة؟ (أي في وقت تفشي فيروس كورونا).

ومنذ وفاة جورج فلويد مختنقاً تحت ركبة شرطي أبيض، اشتعلت الاحتجاجات الغاضبة في العديد من المدن الأمريكية ضد العنصرية والعنف الذي تستخدمه الشرطة، وعدم المساواة الاجتماعية.

وشارك مئات الآلاف في تظاهرات سلمية في جميع أنحاء البلاد، لكن الاحتجاجات شهدت كذلك أعمال نهب وشغب وحرائق.

وكان فلويد قد توفي نتيجة إصابته بالاختناق تبعته نوبة قلبية بعدما ضغط شرطي  بركبته على عنقه وهو مستلق على الأرض لمدة تسع دقائق تقريبا. 

وكانت الشرطة ألقت القبض عليه بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، للاشتباه في دفعه ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دولارا .  

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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