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سياسة

تونس تفتح المساجد للمصلين الخميس

جامع الزيتونة وسط العاصمة تونس
جامع الزيتونة وسط العاصمة تونس
3/6/2020

قال وزير الشؤون الدينية في تونس أحمد عظوم إن "جميع مساجدنا (في تونس) جاهزة لاستقبال المصلين الخميس، بعد نحو 3 أشهر من الإغلاق".

وأضاف عظوم، خلال تفقده جامع الزيتونة وسط العاصمة تونس: "منذ تقرر تعليق الصلاة بدأنا في تحضيراتنا لإعادة فتحها مجددا، حيث تمت عمليات التعقيم لجميع المساجد".

وأكد الوزير ضرورة احترام التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وارتداء الكمامات للحفاظ على سلامة المصلين.

وأعلن رئيس الوزراء إلياس الفخفاخ في 13 مارس/ آذار الماضي تعليق الصلاة في المساجد، من بين إجراءات أخرى لمكافحة انتشار وباء كورونا المستجد.

وإلى جانب إعادة فتح المساجد للصلاة، أعلنت الوزيرة المكلفة بالمشاريع الكبرى لبنى الجريبي أنه "بداية من الخميس، سيتم فتح دور العبادة، والمقاهي، والنزل السياحية، مع الالتزام بالإجراءات الصحية المتبعة في البلاد".

وأضافت أنه سيتم إعادة فتح قاعات المناسبات تدريجيا بداية من الخميس وحتى 14 يونيو/ حزيران الجاري، بطاقة استيعابية تقدر بنحو 50 في المئة في القاعات المغلقة، للحفاظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

وأشارت الجريبي إلى عودة التنقل بين المدن والمحافظات والمدن بدون ترخيص مسبق، في إطار عودة الحياة تدريجيا إلى نسقها الطبيعي.

وأكدت الوزيرة عودة النشاط الرياضي بدون حضور الجمهور اعتبارا من الإثنين، إضافة إلى فتح الحدود البرية والبحرية للبلاد بدءا من 27 يونيو/ حزيران الجاري.

وفيما يتعلق بإجلاء التونسيين العالقين، قالت الجريبي: "الرحلات الجوية ستبدأ الخميس وحتى 14 يونيو/حزيران الجاري، على أن تكون أولوية الإجلاء للطلاب وغير المقيمين ومن فقدوا أعمالهم".

وأكدت الوزيرة أن "تونس حققت مكسبا صحيا لا يستهان به بالتحكم في وباء كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 1087 إصابة، توفي منهم 49 شخصا.

المصدر : الأناضول
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