تبادل سجناء بين أمريكا وإيران.. هل حان خفض التوتر؟

أفرجت إيران عن معتقل أمريكي غداة وصول عالم إيراني أطلقت واشنطن سراحه إلى بلاده، في عملية تبادل معتقلين محتملة بين الدولتين المتخاصمتين.

وأطلقت طهران سراح العسكري السابق في البحرية الأمريكية مايكل وايت، الذي غادر إلى الولايات المتحدة، تزامنًا مع عودة العالم الإيراني سيروس عسكري (59 عامًا) الذي أفرجت عنه الولايات المتحدة بعد تبرئته من تهمة التجسس وقضائه نحو ثلاث سنوات في السجن.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في تغريدة أن وايت المعتقل في إيران منذ يوليو/تموز 2018 على متن "طائرة سويسرية غادرت للتو المجال الجوي الإيراني"، وأنه سيكون "قريبًا جدًا" بين عائلته في الولايات المتحدة.

I am to happy announce that Navy Veteran, Michael White, who has been detained by Iran for 683 days, is on a Swiss plane that just left Iranian Airspace. We expect him to be home with his family in America very soon…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

وشكر ترمب سويسرا على "مساعدتها الرائعة"، ووعد بمواصلة العمل من أجل "إطلاق سراح جميع الأمريكيين المحتجزين رهائن في الخارج"، وهو ملف حقق فيه نجاحات عديدة منذ ثلاث سنوات.

….I will never stop working to secure the release of all Americans held hostage overseas! Thank you Switzerland for your great assistance. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 4, 2020

وكانت والدة العسكري السابق جوان وايت قد أعلنت قبل ذلك خبر إطلاق سراحه، فقالت في بيان "على مدى الأيام الـ683 الماضية، احتجز الحرس الثوري ابني مايكل رهينة".

وأضافت جوان "عشت كابوسًا.. يسعدني أن أعلن أن الكابوس انتهى، وأن ابني في طريق العودة إلى المنزل سالمًا".

غير أن نائب وزير الأمن الداخلي الأمريكي كين كوتشينيلي أكد أن "سايروس عسكري لم يكن جزءًا من اتفاق حول السجناء مقابل مايكل وايت" مضيفا في تغريدة "كنا نحاول طرد عسكري منذ ديسمبر/ كانون الأول، لكن الإيرانيين ظلوا يراوغون حتى هذا الأسبوع".

Sirous Asgari was not a participant in a prisoner deal for Michael White. We have tried to deport Asgari since December, but the Iranians stalled until this week. A swap can't exactly work when we want Asgari less than the Iranians do. @StateDept @ICEgov @DHSgov — Acting Deputy Secretary Ken Cuccinelli (@HomelandKen) June 4, 2020

وسبق أن اتهم كوتشينيلي إيران بـ"المماطلة"، وكتب في تغريدة "لدينا 11 من مواطنيكم في وضع غير قانوني، ونحاول إعادتهم إلى بلادكم. أرسلوا الطائرة!"

(1/x) @JZarif, after months of stalling @DHSgov as we have been trying to return Sirous Asgari, you suddenly woke up one day recently and say you actually want him back. You SAY you want all of your citizens back. I call B.S.

How about you put your money where your mouth is? — Acting Deputy Secretary Ken Cuccinelli (@HomelandKen) May 11, 2020

(2/x) We have 11 of your citizens who are illegal aliens who we have been trying to return to your country. You suddenly SAY you want them back, so how about you send a charter plane over and we’ll return all 11 at once? If you’ve been speaking truth these last few weeks… — Acting Deputy Secretary Ken Cuccinelli (@HomelandKen) May 11, 2020

(3/x) … and you REALLY DO want your citizens back, then stop stalling and send the plane. The world is watching… and expecting the usual outcome, namely, that you will do nothing except keep talking.@JZarif – send the plane! — Acting Deputy Secretary Ken Cuccinelli (@HomelandKen) May 11, 2020

وحتى لو أن الأمر لم يكن عملية تبادل سجناء، إلا أن عودة العالم الإيراني ربما أسهمت في إطلاق سراح وايت.

وأكدت السلطات الإيرانية في منتصف مايو/أيار أنها تريد تبادل "كل المعتقلين" مع واشنطن، بعد آخر عملية تبادل جرت في ديسمبر/كانون الأول حين أفرجت إيران عن الأمريكي شيوي وانغ لقاء إفراج الولايات المتحدة عن الإيراني مسعود سليماني.

مسعود سليماني ( يسار) مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف

ولا تزال إيران تعتقل أمريكيين عدة -إيرانيي الأصل- منهم رجل الأعمال سياماك نامازي، ووالده الثمانيني محمد باقر نامازي، والناشط البيئي مراد طهباز، وتطالب واشنطن بإطلاق سراحهم.

Glad that Professor Massoud Soleimani and Mr. Xiyue Wang will be joining their families shortly. Many thanks to all engaged, particularly the Swiss government. pic.twitter.com/1TeZUL0CDG — Javad Zarif (@JZarif) December 7, 2019

وحكم على مايكل وايت في مارس/آذار 2019 بالسجن 10 سنوات بتهمة إهانة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ونشر صورا خاصة له على شبكات التواصل الاجتماعي، وفق محاميه، وسُمِحَ له في منتصف مارس آذار بمغادرة السجن لأسباب "صحية" و"إنسانية" بشرط ألا يغادر إيران.

وكثَّف الحاكم السابق لولاية نيومكسيكو الأمريكية بيل ريتشاردسون مساعيه لدى السلطات الإيرانية، بغية التوصل إلى الإفراج عن وايت، وأثبت الفحص إصابته بفيروس كورونا المستجد.

https://twitter.com/TheLaidbackChap/status/1268577326872227842?ref_src=twsrc%5Etfw

وبعد السماح له بالخروج من السجن، سُلِّم وايت في مرحلة أولى إلى سفارة سويسرا في طهران، التي تمثل المصالح الأمريكية في إيران.

ويخيم توتر شديد بين البلدين، تصاعد مع انسحاب ترمب عام 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والدول الست الكبرى، وإعادة فرضه عقوبات مشدَّدة على الجمهورية الإسلامية.

وردًا على ذلك، باشرت إيران التخلي تدريجيًا عن التعهدات المدرجة في الاتفاق والرامية إلى التثبت من اقتصار برنامجها على الاستخدامات المدنية.

ويؤكد الرئيس الأمريكي منذ ذلك الحين عزمه على التفاوض بشأن اتفاق جديد، وجرت وساطات عدة بهذا الصدد، لا سيما وساطة فرنسية، لكنها جميعها باءت بالاخفاق

وتعد عمليات الإفراج عن معتقلين في غالب الأحيان وسيلة لخفض حدة التوتر.

وتأزم الوضع بين البلدين في مطلع يناير/ كانون ثانٍ الماضي حتى وصل إلى شفير مواجهة عسكرية، بعد اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بضربة أمريكية في بغداد، غير أن رد إيران بقي محدودا.

