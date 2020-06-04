الصين: هجوم بالسكين على مدرسة إبتدائية وإصابة 40 شخصا (فيديو)

قالت وسائل إعلام صينية إن أكثر من أربعين تلميذا وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب البلاد أصيبوا في هجوم طعنا بالسكين.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقع تويتر إن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة “ووتشو “في منطقة "قوانغشي" التي تتمتع بحكم ذاتي، حيث تقطن قومية تشوانغ.

وذكرت بوابة "ذا بيبر" الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه. وأضافت الصحيفة أن من بين المصابين ناظر المدرسة ورجل أمن.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2 — Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الأطفال وقد وضعت لهم ضمادات وهم يسيرون خارجين من مركز طبي، أو محمولين. واحتشد عدد من الناس والأهالي خارج المركز.

يشار إلى أن حوادث الطعن التي تشهدها المدارس أو الحضانات في الصين يلقى فيها اللوم على مختلين عقليا يحملون ضغائن ضد المجتمع.

ويتم استخدام السكين أو متفجرات بدائية الصنع في ظل الإجراءات الصارمة على الأسلحة النارية في الصين.