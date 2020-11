الصين: هجوم بالسكين على مدرسة إبتدائية وإصابة 40 شخصا (فيديو)

قالت وسائل إعلام صينية إن أكثر من أربعين تلميذا وأعضاء هيئة التدريس في مدرسة ابتدائية بجنوب البلاد أصيبوا في هجوم طعنا بالسكين.

وقالت صحيفة "جلوبال تايمز" الصينية عبر موقع تويتر إن الهجوم حدث في مدرسة بمدينة “ووتشو “في منطقة "قوانغشي" التي تتمتع بحكم ذاتي، حيث تقطن قومية تشوانغ.

وذكرت بوابة "ذا بيبر" الإخبارية أن منفذ الهجوم رجل يبلغ من العمر 50 عاما، وقد تمكنت الشرطة من إلقاء القبض عليه. وأضافت الصحيفة أن من بين المصابين ناظر المدرسة ورجل أمن.

More than 40 school staffs and students sustained injuries in a knife attack at a primary school in Wuzhou, South China’s Guangxi Zhuang Autonomous Region, Thursday morning: local government pic.twitter.com/xu2EQZdze2

— Global Times (@globaltimesnews) June 4, 2020