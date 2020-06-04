البث الحي
سياسة

السعودية: حملات لمقاطعة تركيا.. والحكومة تعقد معها صفقات عسكرية!

تعاون عسكري تركي سعودي بمجال إنتاج طائرات بدون طيار رغم حملات مقاطعة تركيا
تعاون عسكري تركي سعودي بمجال إنتاج طائرات بدون طيار رغم حملات مقاطعة تركيا
4/6/2020

في أواخر الشهر الماضي، وعلى مدى يومين، وبمشاركة حسابات موثقة لمغردين سعوديين وبمساهمة مغردين من دول أخرى، شهدت منصة تويتر نشاطا "عدائيا" يستهدف البضائع والمنتجات التركية.

ومن بين وسوم عدة، كان التفاعل الأكبر مع وسمي #ايقاف_الاستيراد_من_دولة_تركيا، و#مقاطعة_البضائع_التركية.

وبحسب تقرير لوكالة الأناضول، فإن أصحاب تلك الحسابات يحاربون            في اختراع أساليب ووسائل مختلفة تستهدف تركيا، بدءا من تشويه ماضيها المرتبط بالدولة العثمانية عبر حملات عدة، ومرورا باختلاق أخبار وتزييف تسجيلات تتحدث أحيانا عن فوضى في الشارع التركي، وانتهاء بما يتعلق بالقطاع الاقتصادي التركي سواء المنتجات أو السياحة.

لكن على ما يبدو فإن هؤلاء يغردون في واد بينما الواقع يؤكد استمرار استعانة السعودية ودول الخليج الأخرى بخبرات الدولة التركية المتطورة في ميادين عدة، و المتقدمه على غيرها من دول المنطقة والعالم، خاصة في الصناعات العسكرية وتقنياتها الحديثة.

ومن متابعة فريق مرصد تفنيد الأكاذيب، التابع لوكالة الأناضول، لمواقع عربية وأجنبية، توصل إلى رصد بعض وليس كل ما يتعلق بالصفقات التجارية التركية لعدد من الدول الخليجية، على الرغم من الأزمة السياسية بين بعض هذه الدول وتركيا على خلفية ملفات عدة. 

فخلال الأشهر القليلة الماضية نجد أن شركة الدفاع والتكنولوجيا التركية "أسيلسان" التابعة للقوات المسلحة التركية، وقعت في مايو/أيار الماضي عقدا لتوريد أنظمة الأسلحة ذات التحكم من بُعد لصالح القوات البحرية لمملكة البحرين.

وبحسب بيان صادر عن الشركة، تخطط "أسيلسان" للقيام بمزيد من الاستثمارات وتكثيف الأنشطة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والبحرين بشكل خاص. 

وفي حين تتحدث مواقع سعودية عن تصنيع وتطوير قطاع الطائرات دون طيار من دون الإشارة إلى دور الشركات التركية، نشرت صفحة "العلوم العسكرية العربية" Military Science Arabia) ) على فيسبوك في مارس/آذار الماضي أن شركة VESTEL  التركية تفتح مصنعا لها في السعودية لتصنيع معدات عسكرية باسم شركة إنترا للتقنيات الدفاعية، وبالأخص الطائرات دون طيار Karayel المسلحة.

وستصنع أيضاً الشركة طائرات أخرى دون طيار، إضافة لمعدات أخرى في مجال النظم البصرية والحرب الإلكترونية والاتصالات.

وشركة "إنترا للتقنيات الدفاعية"، هي شركة سعودية خاصة متخصصة في التقنيات الدفاعية المتقدمة.

وكانت شركة فيستل-VESTEL التركية للصناعات الإلكترونية والدفاعية قد أعلنت توقيع مذكرة تفاهم مع شركة AEC السعودية للإلكترونيات، خلال معرض دبي للطيران الذي أقيم بين 12-16 من نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017، بحسب ما نقلته الصحف التركية، لتصنيع وصيانة الأنظمة الإلكترونية الخاصة بالطائرات دون طيار على الأراضي السعودية.
 

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)