البرازيل والمكسيك تسجلان أعلى حصيلة وفيات يومية بفيروس كورونا

يواصل فيروس كورونا انتشاره في أمريكا اللاتينية وفي مقدمتها البرازيل التي سجلت حصيلة قياسية جديدة من الوفيات، كما تجاوزت المكسيك الألف حالة وفاة، للمرة الأولى منذ بدء انتشار الوباء.

وسجلت البرازيل 1349 وفاة بكورونا في 24 ساعة، في رقم قياسي جديد في هذا البلد الأكثر تضررا في أمريكا اللاتينية، وتم فرض حظر تجول في عشرين منطقة في ولاية باهيا في شمال شرقي البرازيل في محاولة لاحتواء الانتشار السريع للوباء.

وسجلت البرازيل التي باتت البؤرة الجديدة لوباء كوفيد-19 حاليا 32 ألفا و548 حالة وفاة ولا شيء يشير إلى إمكان وقف انتشار الفيروس في البلاد.

هذه الأرقام التي تعتبرها المجموعة العلمية أقل من الواقع، تجعل البرازيل الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة التي تبقى البلد الأكثر تضررا بالوباء.

البرازيل التي يدعو رئيسها جاير بولسونارو بانتظام الى رفع القيود للحفاظ على الاقتصاد والوظائف، تشكل أكثر من نصف حالات الإصابة والوفيات بكوفيد-19 في أميركا اللاتينية.

المكسيك

وتجاوزت المكسيك، الأربعاء، عتبة الألف وفاة في 24 ساعة، للمرة الأولى منذ بدء انتشار الوباء لتصل الحصيلة الإجمالية الى أكثر من 11 ألف حالة وفاة..

وأعلنت وزارة الصحّة المكسيكية مساء الأربعاء أن فيروس كورونا المستجد حصد خلال 24 ساعة أرواح 1092 مصاباً، في حصيلة يومية قياسية تتخطى للمرة الأوى في هذا البلد عتبة الألف وفاة.

وتزيد هذه الحصيلة اليومية عن ضعف تلك المسجّلة في اليوم السابق والتي بلغت 470 وفاة.

وعدد الوفيات أكبر من مثلي الرقم القياسي السابق، كما أن عدد الإصابات اليومية هو الأكبر أيضا حيث بلغ 3912، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في المكسيك إلى 101238 .

كما يقفز عدد الوفيات إلى 11729، في حين قالت السلطات الصحية في وقت سابق إن العدد الفعلي للحالات أكبر من المعلن.

وفي تشيلي، الدولة الأخرى المتضررة كثيرا من الوباء، قررت السلطات تمديد إجراءات العزل في سانتياغو لأسبوع رابع.

وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 382 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول بحسب حصيلة أعدتها وكالة فرانس برس الأربعاء استنادا إلى مصادر رسمية.