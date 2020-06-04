الإمارات تحتضن أول مطعم إسرائيلي في الخليج.. ما القصة؟

كشف حساب "إسرائيل بالخليج"، اليوم الخميس، عن افتتاح أول مطعم إسرائيلي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ونشر الحساب عبر تويتر، أن أحد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات، ويدعى "إيلي كرييل"، أطلق أول خدمة طعام حلال، في منطقة الخليج.

أطلق إيلي، أحد أعضاء الجالية اليهودية في الإمارات أول خدمة طعام كاشير (حلال) في منطقة الخليج، نظرا للطلب المتزايد على طعام يهودي كاشير، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.https://t.co/IUP4dESN9i pic.twitter.com/6IUlJyZepy — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) June 4, 2020

وأوضح أن افتتاحه جاء نتيجة الطلب المتزايد على طعام يهودي كوشر( حلال وفقا للمعتقدات اليهودية)، خاصة للزوار اليهود الذين يصلون إلى الإمارات للمشاركة في مؤتمرات تتناول التسامح بين الأديان.

واستعان الحساب الإسرائيلي التابع للخارجية الإسرائيلية، برابط من موقع "العربية"، عنونت فيه الموضوع بقولها إن إطلاق أول خدمة "كوشر يهودي" في الإمارات العربية المتحدة، يصنع تاريخ الخليج الغذائي.

خبر المطعم الإسرائيلي على موقع العربية

ونقلت في تفاصيل عرضها، كلمة لرئيس الجالية اليهودية في الإمارات وزعيم الجالية اليهودية في دبي، كريل، أن الاعتراف والدعم الذي حظيت به الجالية اليهودية في الإمارات "مذهل ومقدر للغاية"، واستطرد "أثبتت الإمارات لنا جميعًا أن تقاليدنا العظيمة، والمفهومة بشكل صحيح، هي قوة للصالح"، وفق ما نقلته.

وتروّج إسرائيل أخيرا لعلاقات تطبيعية مع عدد من الدول العربية تشمل السعودية والإمارات والبحرين والسودان، لا سيَّما بعد لقاء البرهان ونتنياهو مطلع فبراير/شباط الماضي.، في مدينة عنتيبي الأوغندية.

وشهدت بعض مسلسلات شهر رمضان الماضي العزف على وتر تطبيع العلاقات مع إسرائيل بدعوى السلام والتعايش، ما أثار غضب شعوب عربية عدة، نادت بمقاطعة هذه الأعمال.

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