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سياسة

ابتعد عن العشب.. مواطن يقاطع رئيس وزراء أستراليا خلال مؤتمر صحفي (فيديو)

4/6/2020

قاطع مواطن أسترالي، رئيس الوزراء سكوت موريسون خلال مؤتمر صحفي كان يتم بثه على الهواء مباشرة اليوم الخميس، وأمره بالابتعاد عن عشب في حديقة بيته.

وتوجه موريسون لزيارة منطقة جوجونج، وهي ضاحية تقع على مشارف كانبيرا، للإعلان عن منح نقدية بقيمة (25000 دولار أسترالي- 17 ألف دولار أمريكي) لتجديد المنازل والبناء السكني، ضمن الحزمة الاقتصادية لمواجهة جائحة كورونا.
وكان موريسون يقول" عشرة آلاف أسترالي" عندما قاطع صوت غاضب  المؤتمر الصحفي الذي كان يتم بثه مباشرة على شاشة التلفزيون. 
وقال صاحب منزل في المنطقة "ابتعدوا جميعا عن العشب.. من فضلكم.. هيا".
ورد رئيس الوزراء عليه بصورة مرتبكة" بالتأكيد.. دعونا نبتعد من هناك". 
واستدرك الرجل بالقول" مرحبا يا رفاق، لقد أعدت نثر البذور للتو.. آسف، يا صديقي." 
وأجابه رئيس الوزراء الأسترالي موريسون" كل شيء على ما يرام". 

الفرص المتاحة

وبعد ذلك تحدث موريسون عن الفرص المتاحة للعمال بهذا المشروع، حيث يبحث المزيد من ملاك المنازل عن عمال لترميم منازلهم أو بناء منازل جديدة وسط تأثير جائحة كورونا. 
وتنطبق المنح النقدية فقط على المشاريع التي تزيد قيمتها على 150 ألف  دولار، وتبلغ قيمة الحزمة 688 مليون دولار ومن المرجح أن توفر حوالي  140 ألف فرصة عمل.  

المصدر : وكالات
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