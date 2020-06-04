إعادة قاتل سوزان تميم إلى الحبس رغم عفو السيسي عنه

أعاد القضاء المصري ضابط الشرطة السابق محسن السكرى، قاتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم إلى السجن، بعد أيام من الإفراج عنه بعفو من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فإن عودة السكري للسجن هذه المرة جاء بتهمة غسل أموال، حيث تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الخميس، في أولى جلسات إعادة محاكمة محسن السكرى، بتهمة غسيل الأموال.

وكشف قرار إحالة السكري للمحاكمة أنه وبصفته صاحب شركة "رد سي" للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ.

وأضاف القرار أن السكري حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين مبلغ 150 ألف دولار، وكان القصد من ذلك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها.

وكانت المحكمة قد قبلت في شهر فبراير/شباط الماضي، النقض المقدم من محسن السكري في اتهامه بغسل الأموال، وذلك بعد صدور حكم قضائي ضد بالسجن 3 سنوات.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أصدر قرارا بالعفو عن 3157 سجينا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، غالبيتهم من المدانين جنائيا في قضايا متعددة، ومن ضمن المفرج عنهم محسن السكري، المدان بالاشتراك في قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، مع رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة شركاتطلعت مصطفى، عام 2008 في دبي، الذي كان يقضي عقوبة السجن المؤبد بعد الحكم النهائي الصادر عليه من محكمة النقض عام 2012.

وأصدر السيسي أيضا في يونيو/ حزيران 2017 قرارا جمهوريا بالعفو عن 502 من المحبوسين في قضايا مختلفة، بمناسبة عيد الفطر، بينهم رجل الأعمال الشهير هشام طلعت مصطفى المدان أيضا في جريمة قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم .

هشام طلعت مصطفى في قفص الاتهام أثناء محاكمته في قضية مقتل سوزان تميم (رويترز)

وكان هشام طلعت مصطفى يقضي عقوبة السجن 15 عاما بعد إدانته مع السكري في قضية مقتل سوزان تميم.

وصدر الحكم أولا ضدهما بالإعدام قبل أن يتم تخفيفه إلى السجن 15 عاما لمصطفى، و25 عاما للسكري.