البث الحي
سياسة

أمريكا: تقرير التشريح الطبي يفجر مفاجأة في وفاة جورج فلويد

الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس
الشرطي الأمريكي ديريك شوفين (يمين)، والأمريكي الأسود (جورج فلويد (يسار) في مينيابوليس
4/6/2020

كشف تقرير تشريح طبي رسمي للأمريكي من أصل أفريقي جورج فلويد، الذي لقي حتفه على أيدي قوات الشرطة في مدينة مينيابوليس أن فلويد كان مصاباً بفيروس كورونا عند وفاته.

وأشار التقرير، المؤلف من 20 صفحة، الذي صدر أمس الأربعاء بموافقة أسرة الضحية، البالغ من العمر 46 عاماً، إلى أن الإصابة لم تكن سبباً في الوفاة.

ولفت التقرير إلى أن التشخيص كان معروفاً منذ الثالث من أبريل /نيسان، وأن فلويد لم يكن لديه أعراض على الأرجح.

وكشف تشريح الجثة أن رئتي الضحية بدت صحية، وكان لديه بعض الضيق في شرايين القلب، وكان تقرير سابق للطب الشرعي، تم نشره الاثنين الماضي، أظهر أن فلويد توفي نتيجة أزمة قلبية.

ويذكر أن وفاة فلويد في الخامس والعشرين من مايو/ أيار الماضي صنفت على أنها جريمة قتل.

وتوفي فلويد نتيجة إصابته بالاختناق، تبعته نوبة قلبية، بعدما ضغط الشرطي ديريك شوفين بركبته على عنقه وهو مستلقٍ على الأرض لمدة تسع دقائق تقريباً.

وكانت الشرطة قد ألقت القبض على فلويد بمدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، للاشتباه في دفعه ورقة نقدية مزيفة من فئة 20 دولاراً.

تستمر الاحتجاجات بمناطق أمريكية عدة لليوم التاسع منذ مقتل جورج فلويد

ويشار إلى أن ممثلي الادعاء العام المعنيين بالقضية قد وجهوا أمس الأربعاء اتهامات جنائية جديدة لضباط شرطة مدينة منيابوليس الأربعة المتورطين في واقعة مقتل فلويد، التي أشعلت احتجاجات مستمرة منذ تسعة أيام في أنحاء البلاد.

واعتقلت السلطات، الجمعة، ضابط الشرطة ديريك شوفين (44 عاما)، الذي جثم بركبته على عنق جورج فلويد (46 عاما)، بتهمتي القتل من الدرجة الثالثة والقتل غير العمد في حادث وفاة فلويد، قبل توجيه تهمة جديدة أشد خطورة الأربعاء وهي القتل من الدرجة الثانية وفق ما أظهرته وثائق قضائية.

وتصل عقوبة التهمة الجديدة إلى السجن 40 عاما، وهي أطول 15 عاما من العقوبة القصوى لتهمة القتل من الدرجة الثالثة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

إدارة ترمب تفرض عقوبات جديدة على إيران قبل تولي بايدن الحكم

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (يسار) والمرشد الإيراني علي خامنئي (وكالات)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

فتوى بإجازة زواج المسلمة من غير مسلم تثير الجدل في مصر

أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر آمنة نصير (موافع التواصل)

مصر ترد على فرنسا بعد إدانتها لاعتقال ناشط حقوقي

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون
الأكثر قراءة

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)

"إعلام السعودية ومصر والإمارات أكثر حرية من أمريكا" تصريح سعودي يثير السخرية (فيديو)

الكاتب السعودي أحمد الفراج (موافع التواصل)

السعودية تكشف تطورات اختفاء الطيار عبد الله الشريف

(أرشيف ـ رويترز)

اتحاد علماء المسلمين يقاضي عبير موسي في تونس

رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي (مواقع التواصل)