أردوغان: لن نترك ليبيا تحت رحمة انقلابيين ومرتزقة (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده لن تترك ليبيا تحت رحمة انقلابيين ومرتزقة أبدًا، مضيفا أن التاريخ سيحاسب كل من أغرق ليبيا في الدماء والدموع من خلال تقديم الدعم المعتدين.

وجدد أردوغان دعوته، في مؤتمر صحفي مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، بالعاصمة أنقرة، من أجل منع محاولات البيع غير القانوني لنفط الشعب الليبي على يد مليشيات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضح الرئيس التركي أنه توصّل مع رئيس الحكومة الليبية إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون في ليبيا.

وشدد أن تركيا ستعمل مع السراج في جميع المحافل الدولية لحل المشكلة في ليبيا على أساس الشرعية والعدل.

وأضاف أن السراج وحكومته اتخذا دائمًا موقفًا إيجابيًا من الحل السياسي، رغم جرائم الحرب التي ارتكبها حفتر ومليشياته.

وقال أردوغان إنه على الرغم من الهجمات الغادرة التي نفذها حفتر؛ فإن الحكومة الليبية اتخذت الاحتياطيات اللازمة فيما يتعلق بوباء كورونا المستجد (المسبب لمرض كوفيد-19).

وشدد أنه لا يمكن لشخص (حفتر) يشكل خطرًا دائمًا على مستقبل ليبيا أن يجلس على طاولة المفاوضات الخاصة بهذا الشأن.

وأكد أن تركيا تهدف إلى تطوير التعاون القائم مع ليبيا حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب.

هذا و شكر رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، اليوم الخميس خلال المؤتمر الصحفي، تركيا لدفاعها عن الشرعية في ليبيا.

وأعرب السراج عن تطلع حكومته إلى عودة قريبة للشركات التركية لإعادة إعمار ليبيا، وتعهد بمواصلة الكفاح حتى القضاء على العدو المتمثل في مليشيات حفتر.

وقال: "سنواصل الكفاح في ليبيا حتى نقضي على العدو تمامًا، مشددًا -في الوقت نفسه- على أن حكومته لن تعطيهم (ميليشيات حفتر) فرصة للتفاوض بعد هذه المرحلة.

وفي وقت سابق الخميس، أجرى السراج محادثات مع أردوغان في أنقرة التي وصلها مساء الأربعاء في زيارة قصيرة إلى تركيا، في إطار التشاور والتنسيق بين البلدين الصديقين.

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