"2020 هتشوفوا بلد ثانية".. وعود السيسي في ميزان المصريين بعد 7 سنوات

وتصدرت الوسوم التي تحمل تاريخ "30 يوينو" على اختلاف توجهاتها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، واشتعل الجدل الدائر منذ أعوام حول جدوى الانقلاب العسكري الذي جرى بعد مظاهرات المصريين في 2013 ضد أول رئيس مدني منتخب.

وشارك معارضون، من بينهم صحفيون وإعلاميون ونشطاء، مقاطع فيديو للسيسي عبر سنوات حكمه يعد فيها ببلد مزدهر، حيث كان السيسي قد حدد تاريخ 30 يونيو 2020 على أنه موعد الازدهار الاقتصادي لمصر، مؤكدين أن ما تشهده مصر هو معاكس تماما لما وعد به.

وعد السيسي الذي حققه بالفعل

اليوم 30 يونيو 2020

مصر التانية … مصر التي يفتخر بها السيسي

وإنجازاته العظيمة..وبشهادته !!#فاكرين_ومش_ناسيين #السيسى pic.twitter.com/YnSbbTb3bs — Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) June 29, 2020

مصر هاتبقى دولة تانية في تلاتين ستة 2020

حتى لا ننسى يا اخوانا pic.twitter.com/IehC6wcGlp — الحديد مش جدع-Abolish Prisons (@ahmah_sa3eed) May 27, 2020

وكذلك ذكّر معارضون آخرون بالأوضاع المعيشية أيام الدعوات لنزول المواطنين للتظاهر ضد الرئيس الراحل محمد مرسي عام 2013 وكيف أنها كانت أفضل بكثير مما يعيشه المصريون الآن بعد 6 سنوات من حكم الرئيس السيسي.

#فاكرين_ومش_ناسيين#ثورة_30_يونيو #30يونيو

من ذكريات مواطن: انزل2013 /30 /6 علشان الدولار بقى 6.80جنيه انزل علشان لتر البنزين بقى 1.80جنيه انزل علشان إسطوانة الغاز ب 7جنيه انزل علشان كيلو الرز بقى ب ٤جنيه انزل علشان كيلو السكر بقى ب 3جنيه علشان النيل إللى هيبعوه لاثيوبيا 😂😂 pic.twitter.com/amtv9Ssf27 — بيبو (@pepo5561) June 30, 2020

دولة تانية 2020 | مصر التي وعد السيسي أن تتغير لـ "دولة تانية" في 30 يونيو 2020 حتى جاء اليوم الموعود.. فكيف أصبحت؟#فاكرين_ومش_ناسيين pic.twitter.com/WRa8ii43uK — خالــــــد.. (@sara_Jamal90) June 30, 2020

وفي المقابل، تداول موالون للرئيس عبد الفتاح السيسي ما اعتبروه إنجازات وعد بها منذ مجيئه إلى الحكم، ومنهم رجل الأعمال المعروف والمقرب من النظام المصري أحمد أبو هشيمة، والذي اعتبر أن ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من "الفاشية الدينية".

https://twitter.com/AhmedAbuHashima/status/1277859413966180354?ref_src=twsrc%5Etfw

واعتبرت مشيرة خطاب، إحدى مؤيدات نظام عبد الفتاح السيسي، أن "30 يونيو هو العيد الحقيقي للمرأة المصرية، لأنها استردت حقوقها التي سلبها دستور ٢٠١٢، مضيفة أن "المرأة المصرية اليوم تتمتع بقدر من الحقوق غير مسبوق".

٣٠ يونيو هو العيد الحقيقي للمرأة المصرية. يوم ان استردت حقوقها التي سلبها ما سمي بدستور ٢٠١٢. اليوم المرأة المصرية تتمتع بقدر من الحقوق غير مسبوق في تاريخ نضالها وخروجها في ثورة ١٩١٩. تحيا تحيا مصر وتحية للرئيس عبد الفتاح السيسي نصير المرأة المصرية. — Moushira Khattab (@moushirak) June 30, 2020

نحتفل بذكرى يوم يفتخر به كل وطني ، يوم انتفض فيه الشعب كله ليرفض التطرف ويتمسك بهويته ، يوم هتف فيه المصريون في كل الميادين لوطن لا يفرق بين ابنائه.

سيظل ٣٠ يونيو يوماً يسجله تاريخ مصر بكل فخر. — Mounir F. Abdelnour (@mounirabdelnour) June 30, 2020

صباح النصر والحرية.سلام علي شعب مصر العظيم صاحب الفرحة والنصر.سلام علي جيش مصر حامي الانتصار ومنفذ ارادة الشعب.سلام علي شرطة مصر التي وقفت بجوار شعبها. سلام علي قضاة مصر قضاة الحق في وجه سلطان جائر.سلام علي قائد قال لأعداء الوطن سنقطع اليد التي تمتد عالمصريين#٣٠يونيو pic.twitter.com/bscldt2j6B — محمود بدر (@ma7mod_badr) June 30, 2020

لكن آخرين يرون أن عصر السيسي هو من أسوأ عصور مصر على مستوى الحريات العامة وحقوق الإنسان، حيث شهد عصره إنشاء العديد من السجون، والتي تتسع لجميع من يعارضون النظام على اختلاف توجهاتهم.

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إحنا ماانتصرناش ليه ، مالسجن مليان اهو بالناس الوحشة اللي خايفين منها ، ماانتصرناش ليه ؟!#30يونيو #فاكرين_ومش_ناسيين pic.twitter.com/CyPRJYtTk6 — maged alsawy (@maged_alsawy) June 30, 2020

#فاكرين_ومش_ناسيين

المتآمرين القتلة.. شايفين الصورة الموجودة على الترابيزة امامهم..

خليكم فاكرين. pic.twitter.com/3hFkUTpLFK — المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) June 30, 2020

تسمع ايه في 30 يونيو؟

مونولوجست الثورة يردد: انقلاب تلاتة"ثبعة" في سيرك الاصطفاف

..

30 يونيو الانقلاب

3 يوليو حفل إعلان الانقلاب

والجميع كان يعلم — wael kandil (@waiel65) June 30, 2020

#٣٠يونيو محطة كاشفة عن رؤية المصريين(علمانيين وغير علمانيين) لحدود دور الدين في الدولة.

صراع الاسلاميين والليبراليين بدأ باعلان مارس٢٠١١ الدستوري وتعمد بالدم في ماسبيرو ومحمد محمود وتدستر باعلان مرسي ثم منح العسكريين دستوريا حق محاكمة المدنيين عسكريا. مساواة #30يونيو ب٣يوليو خطأ. — Bahey eldin Hassan (@BaheyHassan) June 30, 2020

#السيسي اوفى بوعده لما قال "#مصر هتبقى بلد تانية خالص في #30يونيو 2020" والدليل: تعويم الجنيه، رفع الدعم عن الكهرباء والبنزين، زيادة سعر تذكرة المترو، تهجير أهل #سيناء وانتشار الارهاب فيها، بيع #تيران_وصنافير، التنازل عن حق مصر في مياه النيل لبناء #سد_النهضة — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) June 30, 2020

في ذكري ٣٠ يونيو نحب نبارك للمصريين على انتصار الدولة الإسلامية العسكرية على الدولة الإسلامية المدنية، بقيادة الرئيس المؤمن الماريشال محمد عبدالفتاح السيسي. — Amr Bakly عمرو بقلي (@ABakly) June 30, 2020

صباح الخير يا جماعة ٣٠-٦-٢٠٢٠ النهاردة….

منتظر أشوف البلد في مكان تاني منتظر التقدم والخير والنهضة والاستقرار والدولار بـ ٤ جنيه.

منتظر في ذكرى #٣٠_يونيو المجيدة اشوف وعود السيسي بعد ٧ سنين تتحقق ونطلع احنا كدابين!!

حد شاف حاجة طب مين فين الكداب؟ — محمد جمال هلال (@gamal_helal) June 30, 2020

بصراحة وتجرد وشفافية ، لاأقبل ولاأهضم فلسفة وفذلكة ماحصل في 30 يونيو ، وأي تبرير مهما كان نوعه لهذا الإنقلاب الإجرامي هو جرم موصوف مكتمل الأركان ولو كان بشقة كلمة وتحت أي مبرر ، وخاصة عندما يقول أحدهم الاخوان أخطأوا ، وماكنت أعلم قبلها بأنهم ملائكة أو أنبياء منزهون عن الخطأ !!؟؟ — محمد ابو محمود (@TRLuxuryFurni84) June 30, 2020

30 يونيو، يصادف اليوم ذكرى الانقلاب على أول رئيس منتخب في تاريخ #مصر، يوم خانه الجار، يوم استخف #السيسي قومه فأطاعوه، يوم انتصرت إسرائيل، اليوم يوم رقصت الثعالب على جثث الأسود، يوم روى شباب مصر الأرض بدمائه. — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) June 30, 2020

#نازلين_٣٠_٦_بالكمامات

السيسي في خطابه اليوم ياكد قطيعته التامه مع ثوره يناير المجيده التي تنكر لها وعوضها بثوره ٣٠ يونيو رغم انها هي من ركب عليها ليصل الى هرم السلطه كما تنكر لكل الوعود التي اطلقها منذ ٧سنوات وآخرها وعده الشهير ان مصر ستكون دوله عظمى بحلول ٣٠يونيو ٢٠٢٠ — mohamed jaouad (@mohamedjaouad2) June 30, 2020