نيويورك تايمز: ترمب يعلم منذ أشهر بمكافآت روسية لقتل جنود أمريكيين بأفغانستان

وقالت الصحيفة الأمريكية، نقلا عن مسؤولين اثنين مطلعين على الأمر، إن مسؤولين أمريكيين قدموا إحاطة مكتوبة في أواخر فبراير/شباط الماضي إلى الرئيس ترمب لإخطاره باستنتاجهم بأن وحدة المخابرات العسكرية الروسية عرضت ودفعت مكافآت لبعض المسلحين المرتبطين بطالبان مقابل قتل القوات الأمريكية وقوات التحالف في أفغانستان.

وركز التحقيق الأمريكي في التورط الروسي المشتبه به، لتحفيز عمليات القتل هذه على تفجير سيارة مفخخة في أبريل/نيسان 2019 أودى بحياة ثلاثة جنود من مشاة البحرية الأمريكية في هجوم واحد، وفقًا لعدد من المسؤولين المطلعين على الأمر.

وتظهر هذه المعلومات الجديدة في الوقت الذي حاول فيه البيت الأبيض أمس الاثنين التقليل من تقييم المخابرات بأن روسيا سعت إلى تشجيع عمليات قتل الجنود الأمريكيين وتقديم المكافآت عليها، بالإضافة إلى تكرار الادعاء بأن ترمب لم يتم اطلاعه قط على الأمر، وتصوير الاستنتاج على أنه محل خلاف ومثير للشكوك.

غير أن هذا الموقف تعارض مع كشف المسؤولين الاثنين بأن المعلومة المخابراتية ضُمنت قبل شهور في الإفادة اليومية للرئيس، وهي تجميع لأحدث الأسرار الحكومية المكتشفة وأفضل الرؤى حول السياسة الخارجية والأمن القومي يتم إعدادها يوميا للرئيس كي يقرأها.

وقال أحد المسؤولين إن المعلومة ظهرت في إفادة السيد ترمب في أواخر فبراير؛ فيما أشار الآخر إلى تاريخ 27 فبراير، على وجه التحديد.

وقال المسؤولان للصحيفة إن المعلومات بشأن روسيا، اعتبرت ذات مصداقية كافية إلى حد أنها أُدرجت في مقال نُشر في 4 مايو/أيار في تقرير بارز مصنف تعده وكالة المخابرات المركزية الأمريكية.

ومن المعروف أن الرئيس لا يقرأ بانتظام التقرير اليومي الذي يُرفع إليه ويفضل الاعتماد على وسائل إعلام محافظة للاطلاع على أبرز القضايا اليومية، لكنه يبلغ من مسؤولي المخابرات شفوياً بالتطورات ثلاث مرات أسبوعياً تقريباً.

نفي ترمب

يأتي هذا بعد نفي ترمب الأحد الأمر بشكل قاطع قائلا إنه لم يطلع بتاتا عليه وإن مسؤولي المخابرات الأمريكية أبلغوه بأن المعلومات غير موثوق بها.

وكتب ترمب على تويتر "لم يطلعني أحد، لا أنا ولا نائب الرئيس بنس ولا كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، على ما يقولون إنها هجمات على قواتنا في أفغانستان من الروس، وذلك حسبما نقلت صحيفة الأخبار المزيفة النيويورك تايمز عن "مصدر مجهول". الجميع ينفي تلك التقارير ولم تقع هناك هجمات كثيرة تستهدفنا"، مطالباً الصحيفة بالكشف عن مصدرها.

ونفى الكرملين، أمس، تقرير المكافآت الذي نشرته لأول مرة النيويورك تايمز، الجمعة الماضي، والذي جاء فيه أن القوات الروسية عرضت مبالغ مالية على مسلحين مرتبطين بطالبان، لقتل جنود أمريكيين وآخرين غربيين في أفغانستان، وكذلك نفت طالبان هذه المعلومات جملةً وتفصيلًا.

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