مليونية 30 يونيو.. آلاف السودانيين يتظاهرون لتصحيح مسار الثورة (فيديو)

وحمل آلاف المحتجين الأعلام الوطنية، ورددوا هتافات تطالب بالقصاص، وهيكلة الأجهزة الأمنية، ومحاكمة رموز النظام السابق، وتعيين الولاة المدنيين.

وخرجت مظاهرات حاشدة في ذكرى "مليونيات 30 يونيو/حزيران 2019" التي أجبرت المجلس العسكري على التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وتوقيع الاتفاق السياسي

وخرجت مظاهرات، في مدن العاصمة السودانية الخرطوم، الخرطوم والخرطوم بحري وأمدرمان/ وفي عطبرة شمال السودان التي انطلقت منها شرارة الاحتجاجات في يوم 18 ديسمبر /كاون أول عام 2018.

مسيرات في الأقاليم

وخرجت مسيرات أيضا في مدينتي دنقلا وشندي شمال السودان، ومدينة خشم القربة موطن المعلم محمد خير الذي قتل تحت التعذيب، تطالب بالقصاص للشهداء وتحقيق مطالبات الثوار.

وفي غرب السودان خرجت مدن الفاشر والضعين والأبيض، ومعسكرات للنازحين في جنوب دارفور تنادي باستكمال الثورة وبتحقيق العدالة والسلام.

كما شهدت ولايات السودان الأخرى خروج مسيرات مماثلة، بالشعارات التي تطالب باستكمال مطالب الثورة.

الشرطة تطلق الغاز على المتظاهرين

من ناحية أخرى ذكر مراسل الجزيرة، أن الشرطة السودانية أطلقت الغاز المسيل للدموع على متظاهرين أمام مقر البرلمان في أم درمان.

وأرغم متظاهرون سودانيون، اليوم الثلاثاء الشرطة السودانية على الانسحاب من أحد الشوارع الرئيسية في العاصمة الخرطوم بعد إغلاقها له أمام المتظاهرين.

وتداول مغردون مقاطع فيديو تظهر عودة المتظاهرين بعد إطلاق قوات الشرطة للغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

تحقيق مطالب الثورة

وتأتي المظاهرات استجابة لدعوة تجمع المهنيين السودانيين – أحد أبرز مكونات الحراك الشعبي الاحتجاجي- إلى تنظيم مليونية في 30 يونيو/حزيران، باسم تصحيح المسار، لاستكمال مطالب الثورة التي أطاحت بالرئيس عمر البشير (1989 – 2019).

وقبل أسبوع، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، على إجراء تعديل وزاري، والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، وتعيين الولاة المدنيين في البلاد.

واتفق المجتمعون، في بيان آنذاك، على تعيين الولاة المدنيين عاجلا-دون ذكر موعد محد- والشروع الفوري في تشكيل المجلس التشريعي، مع الوضع في الاعتبار المقاعد المخصصة لكتلة السلام (حركات مسلحة تتفاوض مع الحكومة.

وتأخر تعيين الولاة المدنيين-18 واليا- وتشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون ثان الماضي، حسب مصفوفة بجدول زمني لاستكمال هياكل السلطة الانتقالية.

شعار مسيرة #مليونية٣٠يونيو من دنقلا الان (صحح صحح يا حمدوك أوعك تخذل ناس جابوك) ✌✌✌ pic.twitter.com/rZI7Mrf4Ym — رائد نور 🎵RAED_NOUR (@Raed_Nour2020) June 30, 2020

وبدأ السودان رحلة انتقالية في 21 أغسطس/آب 2019، تستمر 39 شهرا وتنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم السلطة خلالها قادة الجيش وقوى إعلان الحرية والتغيير، قائدة الحراك الاحتجاجي الذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/نيسان من العام ذاته.