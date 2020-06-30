ما هي جرائم سلمان العودة؟.. هكذا أجاب الخصوم و"علماء السلطان" (فيديو)

وقال العودة في تغريدة عبر حسابه في تويتر "للذين يسألون عن جرائم الوالد اسمعها من خصومه".

للذين يسألون عن جرائم الوالد #سلمان_العودة .. اسمعها من خصومه: pic.twitter.com/BicznU7fAa — د. عبدالله العودة (@aalodah) June 30, 2020

وظهر في المقطع الداعية عبدالعزيز الريس، وهو يقول عن العودة، إنه حاول تجميع الناس ومدّ يديه للتعاون مع الدعاة، ويحاول أن يكسب الجميع.

وقال إنه، اجتمع مع بعض المشاهير من لاعبي كرة القدم، اجتمع بأحدهم في بيته والتقط الصور معه، وزار أحد الأندية قبل مباراتهم.

https://twitter.com/Sondosaqylan/status/1277870667392843776?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف، أنه حاول أن" يجمع جميع الأطياف، حاول الكفار حاول أن يكسبهم، وقال هذا واقع ماله من دافع وهو مثبت على العودة" على حد قوله.

وعلق الناشط فهد الغفيلي على الجرائم التي قال الريس أن الشيخ سلمان العودة "ارتكبها" قائلا جرائم سلمان العودة، وفقاً لصاحب فتوى "زنا الحاكم على التلفزيون لمدة نصف ساعة يومياً".

جرائم #سلمان_العودة وفقاً لصاحب فتوى "زنا الحاكم على التلفزيون لمدة نصف ساعة يومياً"pic.twitter.com/x7rwUfo8OF — فهد الغفيلي (@fahadlghofaili) June 30, 2020

وقال مغردون أن هذا الشيخ يذكر محاسن العودة، ويحاول أن يقول للناس أنها مساوئ، واصفين خصوم العودة من الدعاة بـ "علماء السلطان".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.