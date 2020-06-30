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سياسة|السعودية

ما هي جرائم سلمان العودة؟.. هكذا أجاب الخصوم و"علماء السلطان" (فيديو)

الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
الداعية السعودي المعتقل الشيخ سلمان العودة
30/6/2020

وقال العودة في تغريدة عبر حسابه في تويتر "للذين يسألون عن جرائم الوالد اسمعها من خصومه".

وظهر في المقطع الداعية عبدالعزيز الريس، وهو يقول عن العودة، إنه حاول تجميع الناس ومدّ يديه للتعاون مع الدعاة، ويحاول أن يكسب الجميع.

وقال إنه، اجتمع مع بعض المشاهير من لاعبي كرة القدم، اجتمع بأحدهم في بيته والتقط الصور معه، وزار أحد الأندية قبل مباراتهم.

https://twitter.com/Sondosaqylan/status/1277870667392843776?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف، أنه حاول أن" يجمع جميع الأطياف، حاول الكفار حاول أن يكسبهم، وقال هذا واقع ماله من دافع وهو مثبت على العودة" على حد قوله. 

وعلق الناشط فهد الغفيلي على الجرائم التي قال الريس أن الشيخ سلمان العودة "ارتكبها" قائلا جرائم سلمان العودة، وفقاً لصاحب فتوى "زنا الحاكم على التلفزيون لمدة نصف ساعة يومياً".

وقال مغردون أن هذا الشيخ يذكر محاسن العودة، ويحاول أن يقول للناس أنها مساوئ، واصفين خصوم العودة من الدعاة بـ "علماء السلطان".

وفي سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: العودة وعوض القرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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