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ما حقيقة هجوم أحمد داود أوغلو على سياسة أردوغان في ليبيا؟

رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو
رئيس الوزراء التركي السابق ورئيس حزب المستقبل المعارض أحمد داود أوغلو
30/6/2020

وبحسب "مرصد تفنيد الأكاذيب" في وكالة الأناضول، فإن حسابات عدة، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تداولت التصريح "المُختلق" معظمها مصرية، حازت على تفاعل لا بأس به. المنشورات المتضمَّنة للتصريح "المُختلق" مرفقة غالبا بعبارات المديح للجيش المصري وقوته ولمواقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تجاه ليبيا لاستدراج أكبر عدد من المتفاعلين مع تلك المنشورات.

وبحسب الوكالة فإن هذه الوسائل متبعة في معظم وسائل التواصل الاجتماعي لمخاطبة العقل الباطن للمتابع لمزيد من التفاعل والمتابعة لحسابات كهذه، وهي في غالبها حسابات بأسماء "وهمية" تتعمد بث الوهم وإشاعته. وحظي أحد المنشورات على نحو 800 إعجاب، وأكثر من مائة مشاركة وعشرات التعليقات.
ونجد ذات التصريح "المُختلق" في عدة حسابات وصفحات على موقع الفيسبوك منها:

وهذا:

وغيره:

ومن خلال متابعة فريق "مرصد تفنيد الأكاذيب" لم يجد الفريق تداولا للمنشورات على موقع "تويتر" أو في صحف ومواقع إخبارية على غير العادة في تصيد مثل هذه الأخبار الملفقة وترويجها مع العلم المسبق بأنها أخبار كاذبة لا صحة لها.

ولم يجد فريق المرصد أي تصريحات لرئيس الوزراء التركي الأسبق، أحمد داود أوغلو، معارضة للسياسات التركية في الملف الليبي، بل على العكس فقد غرد داود أوغلو على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" باللغة العربية وصف فيها المعركة في ليبيا بأنها بين من يريد "تحقيق السلام والاستقرار"، في إشارة إلى حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، ومن "يسعى إلى الفوضى وتنصيب حكومة دمى".

وأثنى داود أوغلو على الدعم الذي تقدمه تركيا إلى الحكومة الشرعية للشعب الليبي معتبرا إياه بأنه دعم للاستقرار والسلام من أجل مستقبل ليبيا.وقال، إن تركيا لن تتخلى عن حكومة الوفاق الوطني والأشقاء الليبيين.
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الليبية عسكريا بموجب اتفاقية أمنية وقعها الجانبان في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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